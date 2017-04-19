Когда станут известны имена депутатов РПА

Выборы Совета старейшин Еревана – это не площадка для тех, кто громко кричит и за 60 секунд произносит 120 слов. Это выбор программы и менеджера, которые позволят решить проблемы города, экономики, озеленения, благоустройства. Тарон Маркарян – действующий мэр Еревана, он уже был однажды избран и получил вотум доверия, и теперь в качестве предвыборной агитации он выполняет день и ночь свои обязанности мэра, после чего приходит на встречи в префектурах. Штаб РПА предпочел именно такой путь агитации.

Кроме того, если кто-то желает вступить в дебаты, у нас большой список – 195 человек, и можно выбрать любого. У каждой политической команды своя тактика, нравится ли это другим командам или нет. Мы не соревнуемся в том, чтобы бегать по крышам, не бросаем перчаток, всем желаем успеха, но требуем, чтобы они принимали и нашу тактику.

Так это или нет, ереванцы докажут своим вотумом 14 мая. Критики хватало и в прошлый раз, но народ отдал голос нам. Мы не хотим прислушиваться к мнениям, мы идем своим путем – во имя Еревана и ереванцев.

В столице действительно масса проблем, но за последние 4 года их стало не больше, а меньше, благодаря в том числе грамотному менеджменту Тарона Маркаряна.

С 21 апреля мы начнем представлять проделанную работу в каждой префектуре.

В установленный законом срок. Поскольку блок Конгресс-НПА обратился в Конституционный суд, то следует дождаться развития событий. Если будет подтверждено, что первое заседание состоится 27 апреля, то мы будем работать по этому графику, если 18 мая – то, соответствнно, по этому графику. Пока у РПА нет четкого решения о том, кто пройдет в парламент, а кто перейдет на работу в исполнительную власть. В любом случае, мы одна политическая команда и будем действовать в рамках логики своей предвыборной программы. Во главе этой команды стоит президент.

Все явления, связанные с проблемами с законом, вызывают озабоченность, а есть ли проблемы с законом в данном случае, выяснит прокуратура.

Зори в РПА тихие.