Результаты референдума стали сюрпризом для Турции

По поводу референдума Турции и последовавших событий мы поговорили с тюркологом Рубеном Мелконяном. Господин Мелконян, что происходит в Турции? Она окончательно погрязла в тоталитаризме? И стали ли сюрпризом результаты референдума? Учитывая последние развития, в том числе, рост насилия, можно было ожидать более высокого показателя «да», поскольку в стране установлена тотальная атмосфера страха, арестованы тысячи граждан, военных, политических деятелей и журналистов. По сути, большинство оппозиционных СМИ закрыто или находится под контролем. Эрдоган за последние недели повысил градус диктаторских замашек и атмосферы подозрительности, которая была во времена Абдул-Гамида 2-го. Все это было нацелено на то, чтобы получить согласие граждан. Во-первых, нужно учесть, что конституционные реформы поддержало и политическое крыло террористической организации «Серые волки» - партия «Националистическое движение», третья в парламенте по числу мандатов. Фактически, реформы поддержала правящая партия, получившая более 50% голосов на выборах, и националистическая сила, получившая 16%. То есть, теоретически они надеялись на 65%, если учесть электорат двух партий, поэтому результаты стали для них сюрпризом. Тем не менее, реформы прошли, хотя референдум и проходил с явными нарушениями, в частности, с примерением административного ресурса и использованием бюллетеней без печати. Несмотря на атмосферу запугивания, результат получился минимальный. Не весь электорат Эрдогана и националистов проголосовал за реформы. Кроме того, референдум указал на чрезвычайную поляризованность турецкого общества, раскол в пропорции 51-49. Раскол происходит прежде всего по линии видения будущего Турции. Но с сегодняшнего дня наш сосед стал более авторитарным, и Эрдоган получил поистине султанские полномочия. Это может привести к столкновениям и эскалации в Турции? Атмосфера страха в этой стране усугубляется, тем более, что в первом же выступлении после референдума Эрдоган заявил о намерении вернуть смертную казнь. Это угроза политическим кругам, которые намеревались после голосования выйти на улицу. Кроме того, вражда в общетве достигла пика. Сложно сказать, будут ли масштабные столкновения, но эскалация налицо. Просто Эрдогану удалось многое просчитать и благодаря этому провести референдум. Главным шагом на этом пути стала ликвидация армии как политического фактора. Прежде армия была бы в подобной ситуации единственным хозяином положения, теперь она в изоляции. Но проведение референдума любой ценой вывело Турцию в совершенно новую плоскость, в ряд диктаторских ближневосточных режимов. Кроме того, неограниченные полномочия президента порождают вопрос наследника, и это станет главным вопросом. Эрдогану удалось отстранить всех тех, кто мог иметь какие-то амбиции, и наиболее ярким примером может служить Давутоглу. Как эти изменения скажутся на правах армян в Турции? В ходе прежних голосований армянская община голосовала в основном за Эрдогана, на сей раз половина общины выступила против. Депутаты-армяне – Каро Пайлан и Селине Доган – агитировали за «нет». Большая часть армянской интеллигенции также проголосовала против, наверное, только атешяновское крыло было «за», но это понятно, потому что общинная олигархия имеет свои интересы. Изменятся ли армяно-турецкие отношения? Думаю, напряжение будет только нарастать, а риторика станет более жесткой. Неделю назад Эрдоган назвал Армению страной неверных, и получение им новых полномочий только ужесточит его риторику. Что касается армяно-турецких отношений, то они в безнадежном состоянии, и разговоры о них могут вызвать разве что недоумение, поскольку политические процессы протекают в совершенно ином русле.
Результаты референдума стали сюрпризом для Турции
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- Интервью - 18 Апреля 2017, 13:01