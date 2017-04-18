Результаты референдума стали сюрпризом для Турции

Учитывая последние развития, в том числе, рост насилия, можно было ожидать более высокого показателя «да», поскольку в стране установлена тотальная атмосфера страха, арестованы тысячи граждан, военных, политических деятелей и журналистов. По сути, большинство оппозиционных СМИ закрыто или находится под контролем. Эрдоган за последние недели повысил градус диктаторских замашек и атмосферы подозрительности, которая была во времена Абдул-Гамида 2-го. Все это было нацелено на то, чтобы получить согласие граждан. Во-первых, нужно учесть, что конституционные реформы поддержало и политическое крыло террористической организации «Серые волки» - партия «Националистическое движение», третья в парламенте по числу мандатов.

Фактически, реформы поддержала правящая партия, получившая более 50% голосов на выборах, и националистическая сила, получившая 16%. То есть, теоретически они надеялись на 65%, если учесть электорат двух партий, поэтому результаты стали для них сюрпризом.

Тем не менее, реформы прошли, хотя референдум и проходил с явными нарушениями, в частности, с примерением административного ресурса и использованием бюллетеней без печати. Несмотря на атмосферу запугивания, результат получился минимальный.

Не весь электорат Эрдогана и националистов проголосовал за реформы. Кроме того, референдум указал на чрезвычайную поляризованность турецкого общества, раскол в пропорции 51-49. Раскол происходит прежде всего по линии видения будущего Турции. Но с сегодняшнего дня наш сосед стал более авторитарным, и Эрдоган получил поистине султанские полномочия.

Атмосфера страха в этой стране усугубляется, тем более, что в первом же выступлении после референдума Эрдоган заявил о намерении вернуть смертную казнь. Это угроза политическим кругам, которые намеревались после голосования выйти на улицу. Кроме того, вражда в общетве достигла пика.

Сложно сказать, будут ли масштабные столкновения, но эскалация налицо. Просто Эрдогану удалось многое просчитать и благодаря этому провести референдум. Главным шагом на этом пути стала ликвидация армии как политического фактора. Прежде армия была бы в подобной ситуации единственным хозяином положения, теперь она в изоляции.

Но проведение референдума любой ценой вывело Турцию в совершенно новую плоскость, в ряд диктаторских ближневосточных режимов. Кроме того, неограниченные полномочия президента порождают вопрос наследника, и это станет главным вопросом. Эрдогану удалось отстранить всех тех, кто мог иметь какие-то амбиции, и наиболее ярким примером может служить Давутоглу.

В ходе прежних голосований армянская община голосовала в основном за Эрдогана, на сей раз половина общины выступила против. Депутаты-армяне – Каро Пайлан и Селине Доган – агитировали за «нет». Большая часть армянской интеллигенции также проголосовала против, наверное, только атешяновское крыло было «за», но это понятно, потому что общинная олигархия имеет свои интересы.

Думаю, напряжение будет только нарастать, а риторика станет более жесткой. Неделю назад Эрдоган назвал Армению страной неверных, и получение им новых полномочий только ужесточит его риторику. Что касается армяно-турецких отношений, то они в безнадежном состоянии, и разговоры о них могут вызвать разве что недоумение, поскольку политические процессы протекают в совершенно ином русле.