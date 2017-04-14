На наших границах размещены современные американские системы – оружие будущего

Да, мы получили ЗРК Верба, и они есть у России и Армении. Что касается передовой, то инженерные работы проводятся прекрасно, размещаются новые системы и оборудование. Кроме того, существуют и другие варианты укрепления, над которыми мы работаем и предложим министерству обороны.

Мы просто чуточку утеряли бдительность. Любую оборону можно одолеть, главное – это люди, человеческий фактор, и мы видели, как наши ребята одолели омоновцев. Даже зарубежные специалисты удивляются, как такое могло произойти. Теперь наша граница защищена надежнее, она укрепляется, размещаются американские системы. Это оружие будущее, которым немногие страны обладают. Эта система выполняет сразу 10 функций, определяет местонахождение противника и даже его оружие. И это делается днем и ночью. Главное, данные системы позволяют получать информацию и выносить решения. Все, о чем раньше даже не мечтали, сейчас с легкостью осуществляется.

Эти системы американцы передали нам, а мы отправили в Арцах. Азербайджан, конечно, пошумел, но… Так что, на границе у нас действительно интересное вооружение. Эта система позволяет выяснить местонахождение техники противника и помогает командирам решать, какое вооружение применять. Это очень мощная система.

Не могу сказать, но предполагаю, что эскалации в ближайшее время не будет. В любом случае, нам надо укреплять оборону, чтобы избежать больших жертв. Администрация Алиева говорит сейчас не о Карабахе, а об Армении, о Ереване, но это только для пропаганды. А эскалация всегда возможна, поэтому нам надо укреплять границы.

У Азербайджана есть деньги, и он все время думает над закупкой новых вооружений, но это самоубийство, если, скажем, мы нанесем удар, и они ответят. Думаю, дело до этого не дойдет. Искандер – это оружие, которое нужно применять только для получения эффекта. Если ударят по Армении, то будут только человеческие жертвы, а в Кировабаде есть большие заводы, в Мингечауре водохранилище, и это парализует Азербайджан.

Я сам участвовал в предвыборной агитации и тоже хочу быть полезным стране. В начале мая в Армению прибудет боевой американский генерал, с которым будет интересная встреча.

К сожалению, среди нас немало тех, кто хочет доказать, будто все плохо, что Сейран Оганян был слаб, но он тот человек, который многие годы работал над тем, чтобы наши солдаты стали героями, чтобы солдаты пользовались почетом и уважением, в первую очередь, со стороны офицеров. В 2016 мы доказали, что наш солдат с честью носит свое имя. Пару дней назад ко мне приехал солдат из Талиша. Пока он был на увольнении, погиб его товарищ в части, и он вернулся с половины отпуска на передовую. Вот наше главное оружие.

Да, сейчас мы занимаемся этим, они перебросили достаточно много техники, и нам надо быть начеку. Хотя с другой стороны, это просто шоу, в котором принимают участие военные атташе. Учения, как правило, не соответствуют реалиям.