Заместитель начальника войск ПВО ВС РА, полковник Артур Погосян сообщил в интервью «Ай зинвор» (Армянский воин) сведения о работе по усовершенствованию средств противовоздушной обороны после Апрельской войны. - После апрельских событий, естественно, были сделаны выводы. Предприняты кардинальные шаги по перевооружению и особенно по укомплектованию средств ПВО в пограничной зоне современным оборудованием. Приобретены в большом количестве зенитно-ракетные комплексы Игла-С и Верба, которые уже поставлены на боевое дежурство. Созданный особенно на восточном направлении Арцаха противоздушный щит можно сравнить с Китайской стеной. За год была создана противовертолетная система. Не секрет, что для совершения каких-либо действий на передовой противник будет пытаться применить вертолеты. Для нейтрализции этой угрозы мы усовершенствовали противовертолетную систему, и теперь, если противник предпримет какие-то вылазки, то потеряет не 1-2 вертолета, а десятки вертолетов, самолетов и БЛА. Но ведь прежде чем открывать огонь, нужно обнаружить цель. Что сделано для расширения разведывательных возможностей ПВО? Модернизированы имеющиеся радиолокационные средства. Прежде эти средства не предусматривались для малых аппаратов. После Апреля силами военно-промышленного комплекса были разработаны эффективные радиолокационные станции, которые вот уже несколько месяцев несут боевую службу в войсках ПВО. Могу заверить, что весь Азербайджан, включая Баку, в онлайн режиме находится под контролем. Новый локатор оцифрован по новому принципу и имеет возможность обнаружить самую маленькую цель и передать координаты огневым установкам. Так что, проблем с обнаружением БЛА у нас нет. Вопрос закрыт.
«Азербайджан, в том числе Баку, под контролем. Вопрос закрыт»
- Интервью - 14 Апреля 2017, 16:52