«Азербайджан, в том числе Баку, под контролем. Вопрос закрыт»

- После апрельских событий, естественно, были сделаны выводы. Предприняты кардинальные шаги по перевооружению и особенно по укомплектованию средств ПВО в пограничной зоне современным оборудованием. Приобретены в большом количестве зенитно-ракетные комплексы Игла-С и Верба, которые уже поставлены на боевое дежурство.

Созданный особенно на восточном направлении Арцаха противоздушный щит можно сравнить с Китайской стеной. За год была создана противовертолетная система. Не секрет, что для совершения каких-либо действий на передовой противник будет пытаться применить вертолеты. Для нейтрализции этой угрозы мы усовершенствовали противовертолетную систему, и теперь, если противник предпримет какие-то вылазки, то потеряет не 1-2 вертолета, а десятки вертолетов, самолетов и БЛА.

Модернизированы имеющиеся радиолокационные средства. Прежде эти средства не предусматривались для малых аппаратов. После Апреля силами военно-промышленного комплекса были разработаны эффективные радиолокационные станции, которые вот уже несколько месяцев несут боевую службу в войсках ПВО. Могу заверить, что весь Азербайджан, включая Баку, в онлайн режиме находится под контролем. Новый локатор оцифрован по новому принципу и имеет возможность обнаружить самую маленькую цель и передать координаты огневым установкам. Так что, проблем с обнаружением БЛА у нас нет. Вопрос закрыт.