Перемены будут внезапными и жесткими

Наша собеседница – политолог и публицист Ануш Седракян. Как вы расцениваете затишье после выборов в Армении? За исключением Армянского национального конгресса, результаты выборов никто не оспорил. Только блок ОРО обратился в ЦИК с требованием о создании единой базы отпечатков. С обществом заключен криминальный консенсус. Это криминальный сговор, в котором, не в равной степени, но криминальны обе стороны. Одна предлагает взятку, другая молча ее принимает, доказывая, что в Армении закрыта перспектива фундаментальных перемен. Надежда на кардинальные перемены утеряна. Это обусловлено тем, что в течение долгих лет, особенно, во время президентских выборов, люди связывали сценарий фундаментальных реформ с конкретными фигурами. В нынешних выборах конкретных фигур не было, не было противовеса. Кроме того, ни одна политическая сила во время парламентских выборов не сумела доказать свою приверженность реформам, потому люди и предпочли непосредственную пользу, которую предлагала им власть. Сложно сказать, снизит ли этот сговор волну недовольства в народе - в таком сложном региональном контексте любое социальное недовольство при небольшой даже детонации может вызвать хаос. Я называю нашу оппозицию функциональной, и она, как правило, создается для имитации демократии. Но функциональная демократия не может сдержать ни власть, ни народное недовольство. В конце концов столкновение неизбежно. Пока это столкновение откладывается, поскольку неопределенность сохраняется и есть имитация надежды. Какая-то часть людей все еще связывает надежды с премьером, другая - с новым парламентом. Но это тщетные надежды. Ситуация в Сирии обостряется, две сверхдержавы выступают друг против друга, Турция также вышла против России. И я хочу спросить – как мы, суверенное государство, позволяем в такой ситуации, чтобы союз казаков на нашей территории изъявлял желание воевать в Сирии? Ведь в случае чего никто не станет выяснять, имеет ли это подразделение отношение к Армении. Оно располагается на территории Армении – и все. Можем ли мы противостоять провокационным международным сценариям, учитывая положение народа, эмиграцию, Арцахский конфликт, который требует больших вложений. Путин заявил, что Россия не позволит цветных революций на территории стран ОДКБ. Как вы расцениваете это заявление? Заявление президента Путина вполне устраивает и власти Армении, и на 100% пророссийскую армянскую оппозицию, которые считают, что всегда могут прийти к консенсусу с Россией. Поэтому после этого заявления в Армении царит тишина. За 25 лет не было ничего сделано для того, чтобы стали очевидны бреши российского владычества. От кого ожидать реакции, если парламент в той же степени пророссийский, что и силы, оставшиеся за его стенами? Кроме того, мне не ясно, на чем строит свою стратегию армянская оппозиция? Если они так же верны России, что и власть, то в чем разница? Находясь в российской орбите, нельзя избежать коррупции, кумовства и социальной нищеты. Достаточно посмотреть на дороги России, чтобы понять – сценарий личного обогащения, бесталанного менеджмента и меркантильности в Армении только калькируется. То есть, Россия считает страны ОДКБ своей зоной? ОДКБ – это не альянс военной взаимопомощи, как НАТО, а средство легализации военного давления России на стран-«союзников». И как долго это будет продолжаться? Посмотрите на Ближний Восток, где столкнулись сразу три неуравновешенных и самовлюбленных диктатора – Путин, Эрдоган и Асад. В результате столкновения регион изменится, как и политика. Поэтому, как мне кажется, исходя из инстинкта самосохранения, истеблишемент Армении быстренько перегруппируется и изменит дипломатию. Хамство российской дипломатии указывает на то, что они в отчаянии. Они понимают, что ситуация становится неуправляемой, потому что в лице Обамы у США был сдержанный и демократичный правитель, который всячески избегал военных столкновений. Теперь у власти человек, который выполняет заказ республиканского истеблишмента, военнизированного по сути. Очевидно, что военными ударами Трамп спасает также свое президентство, иначе связанный с вмешательством России узел могли развязать, и дело могло дойти до импичмента. В ЕАЭС, в российских кругах демократия невозможна. Это вероятно только в случае демократической революции в России. Сценарием сохранения государственности для маленькой Армении и большой России является справедливость. Армяне борются за историческую справедливость, что является моделью прошлого, русские борются за мировую справедливость, что можно назвать миссионерской моделью. Причем, все миссионерские модели, как правило, связаны с кровью и насилием над волей. Только европейскую модель можно назвать моделью законодательной справедливости, единственно прагматичной. Ей нет альтернативы, лишь модель законности, справедливости и баланса может обеспечить жизнеспособность государства. В Армении этого не понимают, потому что всем кажется, что можно сохранить Армению и Арцах патетическими призывами. Нужно работать не над переменами, а над фундаментальной революцией. В Армении не нужна цветная революция, после которой в Армению могут быть введены российские войска. Пусть у нас состоится революция заговорщических элит. Может ли Большая игра достичь Каабаха? Карабах может стать козырем, но для этого армянским властям не нужно идентифицировать себя с Россией и продолжать ее воровскую бездарную дипломатию. Но и «молчание ягнят» пора прекратить. Армении нужна функциональная и активная дипломатия, которую можно достигнуть путем политической дерзости. Понятно, что все, кто сколотил капитал незаконным путем, в том числе президент России, Трамп, который вступал в немало сделок, элита Армении, пытаются всеми силами сохранить капитал, но если они будут продолжать в том же духе, то этот капитал очень скоро испарится. И перемены будут внезапными и жесткими.