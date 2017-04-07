Поствыборное подорожание: потребители несут двойной ущерб

Наблюдающееся сейчас в Армении подорожание можно считать повторной инфляцией, поскольку цены в Армении и без того выше, чем на мировом рынке. Об этом в беседе с Lragir.am заявил экономический обозреватель Айк Геворкян.

В последние дни наблюдается подорожание сахара, бананов, бензина, особенно инфляция усугубилась после выборов 2 апреля. В марте в сравнении с тем же периодом прошлого года сахарный песок подорожал на 15%.

По словам Айка Геворкяна, ценовой фон в Армении и без того высок, и сейчас потребители несут двойной ущерб.

«Ряд товаров первой необходимости на 20-30% дороже, чем в других странах ЕАЭС и в соседней Грузии. Например, сахар, бананы, мука, бензин», говорит Айк Геворкян.

По его словам, подорожание последних дней не обосновано экономически, более того, можно под этим усмотреть сомнительные операции.

«Есть товары, которые на мировом рынке становятся дешевле, а в Армении нет, например, сахарный песок. В первую очередь дорожают товары, рынки которых консолидированы и монополизированы. Цены на этих рынках диктуются не рыночными законами, а чьими-то капризами или сговором. А по некоторым товарам регулятор упорно хранит молчание», сказал он.

Единственным способом остановить подорожание является стимулирование конкуренции, чем, по словам Геворкяна, правительство пока не планирует заняться. «Вместо нормальной системы объявляют чрезвычайный режим, наверное, чтобы отвести внимание людей от проблем», сказал экономист.

Председатель НКО «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян говорит, что подорожали фрукты и овощи, некоторые виды сигарет, песок и другие товары. «Вопрос не в том, что кто-то пытается «возместить» предвыборные 10 тыс. драмов, а в том, позволяет ли государство бизнесмену сделать это», отметил он. По его словам, цены в Армении меняются не соразмерно мировым трендам.

Это потому, что правительство не знает, за что взяться. «Они говорят о борьбе с монополиями, но это миф. Это гвоздь ценового регулирования – бизнес должен быть свободным настолько, чтобы цены сами себя регулировали, даже по минимальной марже», отметил он.