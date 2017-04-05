К взяткам не принуждали: обоюдное преступление

Нет, я даже ожидал большего, но РПА оказалась «скромнее» ожиданий. Неожиданным стало то, что РПА, в соответствии с новым Избирательным кодексом, использовала все рычаги, подключив к делу муниципалитеты и активные деловые массы. Тем самым их вынудили работать хорошо и привлечь голоса для РПА. Это сработало – почти во всех марзах победу одержала РПА, за исключением Ширака, где правящая партия получила только 40,5%. Так что, это парламент, избранный народом. Я не согласен с тем, что был массовый подкуп и прочее. Да, подкуп был, но это была сделка по обоюдному согласию, и никто никого не принуждал. Если тут и есть преступление, то обоюдное. Так что, общество достойно парламента, который само и избрало.

Кстати, взятки раздавала не только РПА, и я с сожалением должен отметить, что взятка стала «решающим фактором» в выборах.

Новый Избирательный кодекс не привел к изменениям. Хотя кодекс утверждает, что выборы в парламент проводятся только в пропорциональном порядке, это совершенно не соответствует действительности. Это еще более глобальная мажоритарная система, чем прежде. В Армении пока не завершено партийное строительство, и вступать с нерезрелой партийной системой в парламентаризм – демагогия. 95% избирателей выбирают не программу партии, а ее лидеров, с которыми знакомы. Что касается общества, то оно больно, но вовсе не желает лечиться.

Не думаю, будь такая потребность, они бы уже начались. «Армянское возрождение» уже заявило, что не станет оспаривать итоги выборов. ОРО всего лишь заявило, что выборы не соответствовали демократическим стандартам. Блоки Елк и Царукян довольны результатами, а об остальных партиях и говорить не стоит.