Международное сообщество должно знать о совершенных Азербайджаном преступлениях: Интервью главы МИД Арцаха

Интервью министра иностранных дел Республики Арцах Карена Мирзояна информационному агентству Новости Армении – NEWS.am. - 2 апреля исполняется годовщина развязанной Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха агрессии. Повлияли ли эти события на позицию официального Степанакерта? Позиция официального Степанакерта не претерпела каких-либо изменений. В этом контексте уместно говорить лишь о консолидации нашей позиции. Народ и власти Арцаха привержены взятому курсу на развитие независимого, демократического государства и достижение его международного признания. Будет ли карабахская сторона официально добиваться наказания виновных в нарушении МГП азербайджанских венных? Уверен, что вопиющие факты о совершенных Азербайджаном во время апрельской агрессии многочисленных военных преступлениях и нарушениях Международного гуманитарного права должны быть достоянием международной общественности, и приняты все меры для осуждения виновных и привлечения их к ответственности. Это единственный путь предотвращения повторения подобных преступлений. В этом направлении нами уже проводится определенная работа. В частности, в ООН, ОБСЕ и СЕ распространены сообщения МИД Арцаха, где детально представлены причины и последствия азербайджанской агрессии, факты вопиющих нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами. Распространены заявления Министерства обороны Арцаха и Государственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших, предоставленные Генеральной прокуратурой материалы касательно уголовных дел, возбужденных по фактам совершенных азербайджанской стороной преступлений, а также промежуточные доклады защитника прав человека Арцаха о преступлениях азербайджанских вооруженных сил во время апрельской агрессии. В деле информирования международной аудитории о преступлениях азербайджанских вооруженных сил большая роль отводится СМИ. На Ваш взгляд, за последние годы есть какие-то подвижки в плане международной представленности Республики? Да, по нашим оценкам, в этом направлении есть подвижки. В целом, резолюции, поддерживающие право народа Арцаха на самоопределение, приняли 7 штатов США и 4 города, 1 штат Австралии, а также парламент Страны Басков, подписаны 15 деклараций о сотрудничестве Арцаха с городами США, Франции, Страны Басков и Бразилии, а также соглашение между Арцахом и французским регионом Дром. В числе первоочередных целей МИД Арцаха укрепление и дальнейшее развитие этих положительных тенденций. Не так давно в Комитете министров СЕ рассматривались дела «Чирагов против Армении» и «Саркисян против Азербайджана», причем было принято решение, согласно которому Азербайджан до июня должен представить программу действий. Как Вы считаете, проблема беженцев разрешима? Указанные Вами дела являются частными случаями и касаются исключительно защиты, в первую очередь, имущественного права частных лиц. Что касается проблемы беженцев и внутренне перемещенных лиц, то это одно из последствий азербайджано-карабахского конфликта, и его всеобъемлющее решение может быть найдено лишь в рамках процесса мирного урегулирования. Как Вы расцениваете ситуацию с российско-израильским блогером Александром Лапшиным, а затем и попытки Азербайджана оказать давление на европейских депутатов, ученых и компании? Приведенные примеры являются очередным проявлением попыток Азербайджана изолировать Арцах от внешнего мира. Однако, как мы видим, эти шаги приводят к обратному результату: многочисленные зарубежные журналисты, блогеры и активные политические деятели выразили возмущение и осуждение подобной политики Азербайджана, направленной на попрание основополагающих прав и свобод человека, в частности, право на свободу слова и перемещения. Более того, мы стали свидетелями того, что шаги Азербайджана приводят к увеличению интереса к Арцаху за рубежом и росту потока посетителей. На Ваш взгляд, изменение названия Республики может стать причиной некой двойственности восприятия среди не заинтересованных представителей международного сообщества? Уверены, что со временем, благодаря соответствующей работе, для международной аудитории историческое название нашего государства – Арцах – станет более привычным. В этом деле большой вклад имеют наши СМИ.