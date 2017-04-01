Эффект от одностороннего внедрения механизмов расследования будет нулевым

Из интервью президента Республики Арцах Бако Саакяна информационно-аналитическому агентству Новости Армении - NEWS.am. Азербайджанская сторона отказывается выполнять договоренности по вопросу внедрения механизмов расследования инцидентов. На Ваш взгляд, о чем это говорит? Это говорит о многом. В первую очередь, такая деструктивная политика официального Баку наглядно демонстрирует то, что именно азербайджанская сторона является инициатором нарушения режима прекращения огня, различных действий террористическо-подрывного характера на разных участках границы. Во-вторых, это свидетельствует о том, что Азербайджан не отказался от своих агрессивных планов по дестабилизации ситуации в регионе. В третьих, политика Баку является проявлением неуважения к взятым на себя обязательствам, международному праву и торпедированием посреднических усилий по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Возможно ли одностороннее размещение указанных механизмов? Имплементация вышеуказанных мер в одностороннем порядке технически возможна. Но в этом случае эффект будет нулевым, потому что все стороны должны быть заинтересованы во внедрении этих механизмов, как меры по недопущению нарушения режима прекращения огня, и прилагать усилия в этом направлении. Неучастие одной из сторон в этом процессе сводит на нет всю эту работу.