Атешян все еще держит в заложниках Константинопольский престол

30 марта, спустя 2 недели после выборов, Католикос Всех Армян направил свое благославление избранному местоблюстителю Константинопольского патриарха Гарегину Бекчяну.

По теме мы побеседовали с тюркологом Рубеном Мелконяном.

Думаю, поздравления Первопрестольного Эчмиадзина, в котором содержатся и призывы к разумным решениям, является позитивным развитием. Что касается опоздания, то мне кажется, это дело процессуальное. Главное, что Католикос призывает снять барьеры, и если перевести это на светский язык, надо сказать, что главным барьером является Атешян.

Более прозрачного намека, призыва быть не может, и на священнослужителя, коим является и Атешян, это должно возыметь влияние. Теперь мяч на стороне Атешяна, который выступил против не только общины, но и патриархата, и если он продолжит прежний путь, значит, он также против Католикоса. А церковная субординация подсказывает, что в таких случаях священнослужитель может быть оишен сана.

Действия Атешяна, особенно, после выборов, становятся все менее адекватными и все больше напоминают попытки узурпировать престол Константинопольского патриарха. У Атешяна больше нет никаких прав на этот престол. Он может продолжать свое служение как епископ, но и это под вопросом, потому что его литургии бойкотируют. То есть, его не принимают не только как администратора и главу общины, но и как священнослужителя. У него больше нет авторитета.

Сейчас Турция занята совершенно иными проблемами. Черех две недели там состоится конституционный референдум, и я не думаю, что власти на высоком уровне отреагируют.

И все же, патроны Атешяна – главы муниципалитетов и прочие, возможно, попытаются предпринять какие-то шаги в защиту своего протеже, но черта уже проведена. Поздравление Католикоса прочертило красную линию, перейти которую будет означать выйти против церкви, Католикоса, общины и народа. Этого уже не простят.

У Атешяна один путь – передать престол избранному местоблюстителю, который в воскресенье должен вернуться в Стамбул. В заявлениях Бекчяна содержится сдержанное, но основанное на законе предупреждение о том, что по возвращении он должен получить то, чем наделила его община, избрав местоблюстителем. А вмешательство турецких властей может продолжаться, как и в 1998 году, но тогда, несмотря на давление турецких властей, армянская община настояла на избрании Месропа Мутафяна. Думаю, и на сей раз община проявит упорство и последовательность.

Атешян создает препятствия для нормальной жизнедеятельности, которые противоречат церковным порядкам и указам Католикоса. В подобных случаях действуют механизмы – предупреждения, строгое взыскание и лишение сана, которое случается очень редко.

Подобная история с Константинопольским патриархом случилась и в 1944-50 гг, когда турецкие власти не позволяли провести выборы патриарха. Тогда Католикос Геворг V вынужден был несколько раз вмешаться, направил письма турецким правителям, после чего вынужден был лишить сана ряд священнослужителей, которые не подчинялись указам. Тогда вмешался также Католикос Великого Дома Киликийского. Не хотелось бы, чтобы этот сценарий повторился – да, они граждане Турции, но подчиняются законам Армянской Апостольской церкви.

Шаги Арама Атешяна могут привести к такому исходу. Думаю, что он продолжит деструктивные шаги и будет удерживать престол, что также может стать поводом для сомнений в искренности его духовного служения.

Если так будет продолжаться, Католикос должен будет сделать следующий шаг и устранить препятствия, которые мешают исполнению решения Духовного совета. Епископу Атешяну должно быть сделано предупреждение, взыскание, а если это не поможет, то лишение сана. Но я надеюсь на разумность Атешяна.