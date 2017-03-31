Призвание к ответственности преступников апрельской войны – вопрос времени: Давид Бабаян

После апрельской войны в Арцахе произошли значительные перемены. Были введены поправки в систему обороны. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс- секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя проводимые на границах оборонные работы. -Г-н Бабаян, спустя год после апрельской войны, какие уроки были почерпнуты, какой прогресс имеется в деле укрепления защищенности границ? - После апрельской войны в Арцахе произошли значительные перемены. Были введены поправки в систему обороны, есть инновации. Как мы увидели, апрельская война качественно отличалась от войны 1991-1994 годов, была использована более современная техника, БПЛА, артиллерия. С учетом всего этого, были введены изменения: на этот раз, более целевые. В систему обороны были введены инновации, этот процесс длится перманентно, и не остановится, пока мы имеем столь агрессивного соседа. -Были ли в достаточной мере представлены международному сообществу преступления азербайджанской стороны? Что вы скажете об отклике на это со стороны международного сообщества? -Мы представили эти факты в различных международных инстанциях. Как в виде документов и фотографий, так и видеосъемок. Используя различные каналы, мы представили их почти повсюду. Процесс представления можно оценить достаточным. Другой вопрос, что мы должны сделать так, чтобы преступники понесли наказание. В этом аспекте пока есть проблемы, однако призвание к ответственности преступников апрельской войны – вопрос времени. Мы сегодня видим, как эти преступники получают в Азербайджане награды, их героизируют. Азербайджанское общество тем самым показывает, что есть серьезные проблемы с их системой ценностей. Официальный Баку ведет политику арменофобии, такие политические силы попросту ненормальные. Нельзя ненавидеть кого-либо лишь за иную расу или религию. -Как мы видим, Азербайджан продолжает делать воинственные заявляния и действия на границе. Что надо делать на данном этапе армянской стороне, как в военном, так и политическом поле? -В первую очередь, надо крепко держать наши границы, армия должна быть сильной. В этом залог успешной защиты границ. Противник должен что-то делать, чтобы оправдаться перед населением за свои потери, то есть, агрессия будет всегда. Насколько мы будем сильнее, соединеннее, настолько защита наших границ будет крепче. Развязывая апрельскую войну, власти Азербайджана были убеждены, что армянство слабо, и можно легко одержать победу. Они злостно ошиблись, однако это не означает, что они не попытаются разрушить наше единство, в том числе, через таких изменников, Как Ваган Мартиросян и др. Противник будет пытаться сделать это, однако я более чем уверен, безрезультатно. - В Армении и Арцахе побывали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, какие важные акценты были поставлены во время визита? – Самый важный акцент – сопредседатели стойко придерживаются своих концепций о недопустимости военного решения вопроса. Они понимают, что процесс урегулирования карабахского конфликта – длительный. Надо продолжать работу по сохранению мира и стабильности, начав с политически менее ранимых вопросов: внедрения механизмов расследования инцидентов, обновления процессов переговоров и пр. Если на этом уровне не будет прогресса, невозможно будет говорить о сложных политических процессах и достичь прогресса. Так что, сейчас важны сохранение стабильности и внедрение механизмов.