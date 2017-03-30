Зачем Тер-Петросян ввязался в этот конфуз

Меня очень беспокоят приведенные в этих интервью доводы Левона Тер-Петросяна, в соответствии с которыми арцахское урегулирование стало актуальным, так как Россия сейчас заинтересована в этом, считая регион своим тылом при проведении операций на Ближнем Востоке. Во-первых, длящийся годами кровавый конфликт, позиция России и ее действия, по мнению многих армянских и российских экспертов и политиков, приводят к диаметрально противоположному выводу – Россия вовсе не заинтересована в окончательном решении конфликта и для сохранения своего влияния на Южном Кавказе поощряет стороны к гонке вооружений и периодически дестабилизирует ситуацию.

Что касается обеспечения тыла, то Апрельская война прошлого года показала, что России не представляет труда не только инициировать экскалацию, но и остановить ее на своих условиях. Неубедительно звучат также утверждения о полном консенсусе стран-посредников и попытки представить сопредседательство Минской группы как жесткую и однородную структуру, которую невозможно ни в чем убедить, и если им надоест наше стремление отстаивать свои интересы, то они выставят нас вон, направят «дейтоновское» письмо, и оно непременно обрушится на нашу голову, а не на Азербайджан.

Неприемлемы попытки Тер-Петросяна позиционировать узурпировавший рычаги власти режим Сержа Саркисяна как легитимную власть и наделить невежд-бандитов из РПА правом не только принимать решения, вопреки воле народа, но и правом на ошибку, с тем, что ошибку власти народ потом может исправить в ходе следующих выборов.

Это смешно. Впечатление такое, что позволивший узурпировать власть после благополучного провала всенародного восстания после сфальсифицированных в 2008 году выборов, а затем проигравший «буржуазно-демократическую революцию» с заведомо битой картой Царукяна, Армянский национальный конгресс не нашел ничего, кроме принуджения к миру, для того, чтобы окончательно опростоволоситься. Причем, к миру принуждают на 100% миролюбивое население, режим Саркисяна, который можно обвинить в чем угодно, но не в милитаризме. Режим, который и без того заявил, что «Агдам не наша родина», что они готовы были подписать казанские, лавровские и мадридские принципы, лишь бы сохранить власть.

Почему АНК стучится в стены при открытой двери? Понятно, что дело в выборах, тема для Тер-Петросяна привычная, позволяющая позиционировать себя этаким дельфийским оракулом, прозрения которого из-за неприятия его тезиса «война или мир» на 100% исполнились. Остается только недоумевать, почему оракул не предрек, кого он привел к власти в лице Кочаряна – антинационального, ненасытного грабителя. Почему он поздравил захват власти Воином? Почему доверил главную государственную должность комсомольскому начальнику Сержу Саркисяну? И почему не хочет признать, что его пророчества сбылись по большей части из-за его собственных ошибок, из-за демонов, которых он привел к власти.

По сути, Россия пытается сейчас вынудить Армению пойти по пути не всеобъемлющего мирного договора, по которому легитимные власти могут, по обстоятельствам, пойти на оьмен территорий на признание, а некоего промежуточного решения, который выгоден только Кремлю – как для привлечения Азербайджана в Евразийский союз, так и для обеспечения своего «миротворческого присутствия» в регионе.

Для Армении и Арцаха это катастрофа. Но если после выборов давно уже ставший марионеткой Кремля Серж Саркисян, или же позже, по завершении президентских полномочий, пойдет на переговоры по промежуточному решению, то действительно ли поддержка АНК укрепит позиции Армении? Очевидно, нет, под злополучными мадридскими принципами масса «деталей», по которым надо воевать. Что в этой войне, помимо ущерба, может дать сила, которая подталкивает к миру, потому что завтра может быть хуже? Которая говорит, что от нас ничего не зависит, все решают за нас, и нужно смириться с очередной неизбежностью.

Теоретически и в этих выборах есть возможность сбросить режим Саркисяна, а при справедливых выборах это было бы неизбежно. Но уже зафиксирована масса нарушений, мы видим, как безжалостно эксплуатируются властные рычаги, готовятся к подкупу. Ситуация, увы, привычная, и результаты тоже могут стать привычными, если бы не ожидания поствыборных событий. Есть две категории избирателей, которые могут вместе преподнести сюрприз. Если часть тех, кто возьмет предвыборную взятку, но проголосует не за того, кто ее дал, и если «лентяи», апатичные выйдут на выборы и проголосуют за оппозицию, то режиму может наступить конец.