Не понятно, что происходит – Командос об Искандерах и Самвеле Бабаяне

Наш собеседник – Герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). Несколько дней назад Серж Саркисян заявил в Арцахе, что не моргнув глазом отдаст приказ использовать Искандеры, и в соседней стране об этом прекрасно знают. Как вы расцениваете это заявление? Я всегда говорил, что не нужно ждать удара со стороны Азербайджана, чтобы нанести ответный удар. Это позволяет и Устав ООН – если ты видишь, что готовится наступление, ты можешь нанести превентивный удар. У меня есть карта, на которой обозначены 12 пунктов, где люди не проживают, но там расположены важные инженерные инфраструктуры, и если ударить по этим местам, можно нанести значительный урон. Это электростанции, газопроводы, нефтепроводы. Это и Мингечаурское водохранилище, две мощные электростанции, которые обслуживают порядка 40% населения Азербайджана, находящиеся близ Баку нефтяные объекты. То есть, если нанести по ним удар, а не по Баку, то люди не погибнут, зато можно уничтожить стратегические объекты, что может отрезвить их. Мы не вправе допустить второго наступления и новых апрельских событий. Если Азербайджан намерен наступать, то международное право позволяет нанести превентивные удары. И Серж Саркисян руководствуется международным правом. По-вашему, Россия позволит, чтобы Армения использовала Искандеры? Роль России сложно определить. Они и с нами хотят дружить, и с Азербайджаном, и сделают все, чтобы войны не было. Не только Россия, но и все мировые державы не хотят повторения апрельских событий. Может ли Азербайджан в апреле попытается обострить ситуацию и предпринять широкомасштабные военные действия? Для того международные посредники и пытаются достичь диалога между сторонами, чтобы апрельские события не повторились. Мне кажется, апрельские события произошли и потому, что отношения России и Турции испортились, и Турции нужно было что-то подобное. Азербайджанское руководство богатеет на нефтедолларах, и война ему не нужна. Теперь Россия и Турция пытаются наладить отношения, и мы должны воспользоваться этим, хотя многие смотрят на это без оптимизма. Мог ли Самвел Бабаян привезти в Армению ЗРК «Игла»? Я не особо углубляюсь в этот вопрос, тем более, что мне многое не понятно. Не могу сказать, есть ли его вина, но этот вопрос можно было решить иначе. Могу только сказать, что арест Самвела Бабаяна на руку Азербайджану.
Не понятно, что происходит – Командос об Искандерах и Самвеле Бабаяне
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- Интервью - 29 Марта 2017, 10:47