Не понятно, что происходит – Командос об Искандерах и Самвеле Бабаяне

Я всегда говорил, что не нужно ждать удара со стороны Азербайджана, чтобы нанести ответный удар. Это позволяет и Устав ООН – если ты видишь, что готовится наступление, ты можешь нанести превентивный удар. У меня есть карта, на которой обозначены 12 пунктов, где люди не проживают, но там расположены важные инженерные инфраструктуры, и если ударить по этим местам, можно нанести значительный урон. Это электростанции, газопроводы, нефтепроводы. Это и Мингечаурское водохранилище, две мощные электростанции, которые обслуживают порядка 40% населения Азербайджана, находящиеся близ Баку нефтяные объекты. То есть, если нанести по ним удар, а не по Баку, то люди не погибнут, зато можно уничтожить стратегические объекты, что может отрезвить их. Мы не вправе допустить второго наступления и новых апрельских событий. Если Азербайджан намерен наступать, то международное право позволяет нанести превентивные удары. И Серж Саркисян руководствуется международным правом.

Роль России сложно определить. Они и с нами хотят дружить, и с Азербайджаном, и сделают все, чтобы войны не было. Не только Россия, но и все мировые державы не хотят повторения апрельских событий.

Для того международные посредники и пытаются достичь диалога между сторонами, чтобы апрельские события не повторились. Мне кажется, апрельские события произошли и потому, что отношения России и Турции испортились, и Турции нужно было что-то подобное. Азербайджанское руководство богатеет на нефтедолларах, и война ему не нужна. Теперь Россия и Турция пытаются наладить отношения, и мы должны воспользоваться этим, хотя многие смотрят на это без оптимизма.

Я не особо углубляюсь в этот вопрос, тем более, что мне многое не понятно. Не могу сказать, есть ли его вина, но этот вопрос можно было решить иначе. Могу только сказать, что арест Самвела Бабаяна на руку Азербайджану.