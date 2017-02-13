Чем обусловлена активизация ВС Азербайджана на линии соприкосновения?

Накануне, 12 февраля, и в ночь на 13 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск зарегистрирован рост напряженности. Как сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики, ВС Азербайджана из пушек Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 80 раз. Ситуацию в интервью Panorama.am проанализировал эксперт по политическим вопросам Тигран Абрамян. Panorama.am: Г-н Абрамян, на линии соприкосновения противник вновь применяет артиллерийское орудие – минометы и гранатометы. Чем обусловлена подобная активность ВС Азербайджана? Тигран Абрамян: Активизация в основном обусловлена двумя факторами. Во-первых, по всей протяженности линии соприкосновения армянские ВС осуществляют масштабный процесс по оснащению техническими средствами, в данном контексте действия разведывательно-диверсионных групп противника стали неэффективными. А Азербайджан в последние годы основные провокации совершал именно посредством диверсионных действий. Одновременно можем констатировать, что по направлениям, где размещены современные устройства наблюдения, эра диверсионных действий закончилась. Во-вторых, очевидно, что Азербайджан в последнее время ужесточает свою позицию, что предполагало ужесточение политики, проводимой на линии соприкосновения. А это, в первую очередь, подразумевает увеличение калибра применяемого на передовой оружия. Panorama.am: Какими опасными развитиями чревато подобное ужесточение? Тигран Абрамян: Милитаризация передовой продолжается, это носит более подчеркнутый характер особенно в последние 1-2 месяца. Азербайджан под видом различного рода мероприятий, а в некоторых случаях пренебрегая соблюдением формальной стороны процесса, постоянно оснащает передовую новыми силами. Помимо оснащения техническими средствами, достаточно активны подразделения специального назначения, в частности действующие в их составе группы снайперов, которые создают на передовой постоянную напряженность. Panorama.am: В последний период на передовой был зарегистрирован ряд инцидентов, в результате были раненые и жертвы… Какие контрмеры предпринимаются? Тигран Абрамян: Помимо того, что в официальных сообщениях Армии обороны НКР время от времени содержатся намеки о предпринятых карательных мероприятиях, а контрмерах армянской стороны можно составить представление, анализируя азербайджанскую прессу и сведения, которые циркулируют в азербайджанском сегменте соцсетей. Публикации в СМИ, правда, не столь богаты информацией, особенно касающейся военной сферы, однако в соцсетях, где нет того контроля, который наблюдается по отношению к СМИ, очень часто содержится богатая информация для анализа. В последние дни в информационном потоке в Азербайджане можно найти информацию о ряде инцидентов в армии со смертельным исходом – «в различной упаковке». Для армянского общества, конечно, важно и интересно, в каком направлении и конкретно какие карательные мероприятия осуществили армянские ВС, однако подробное освещение вышеотмеченного не всегда является целесообразным, поскольку содержит в себе элементы закрытой информации. Panorama.am