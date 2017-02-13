В эти дни не исключается форс-мажор

В евразийском пространстве не может быть смены власти, нет такой традиции и опыта. Но подобные мне романтики, или, быть может, авантюристы надеются, что в одной отдельно взятой провинции ЕАЭС можно сменить власть. Можно отмежеваться от общей политической культуры, так, как это было с комитетом «Карабах», который начал действовать в застоявшемся и мирном Советском союзе, где все шло по графику перестройки. После того, как Карена Карапетяна назначили премьер-министром, мне показалось, что Армения встала на путь перестройки, реформации. Но когда он вступил в РПА, я понял, что планы изменились, не состоялись или отложены в долгий ящик. Потому что Карен Карапетян стал одним из них. А когда свою заявку представил Сейран Оганян, я подумал, что это другой вариант перестройки, оппозиционный, снизу, а не сверху.

Но последние события указывают на то, что поздно, поскольку оппозиционным силам не удалось консолидироваться. То есть ставится задача не реформирования, а реинкарнации, власть и оппозиция хотят репродуцироваться. Блок Сейрана Оганяна также стал командой репродукции, потому даже если сейчас все у них пойдет гладко, то им все равно не хватит ресурсов, людских, политических и программных, чтобы стать влиятельными. Мне жаль.

Я мечтал о том, чтобы они распались уже в Национальном собрании. Они должны были пройти в парламент, РПА стала бы одной из них, а не главной и обладающей стабильным большинством. Вот тогда можно и распасться и приступить к новому политическому процессу. Теперь нам придется вновь уповать на Карена Карапетяна как на будущего премьера и лидера большинства. Он начнет перестройку с опозданием. Оппозиция не в состояния провести реформы, а я не являюсь сторонником революций. Нельзя сотрясать страну.

Я буду поддерживать лично Сейрана Оганяна, как боевого товарища, концептуалиста, по мнению которого у армянского истеблишмента должно быть боевое прошлое, которое они должны политизировать.

В Армении нет политической жизни, нет ее и в метрополии. Пока есть «Единая Россия», реинкарнация Компартии, в России не может быть политической жизни. В этом смысле, как мне кажется, Сейран Оганян должен вместе с остальными попытаться политизировать жизнь. Сначала мне показалось, что Оганян возглавит реформы, демонтаж криминальной олигархии и формирование политической жизни, но сейчас он может это сделать только совместно с другими.

Интересно, что у него нет опыта политической жизни, он военный, государственный, непартийный деятель, и мне показалось, что ему удастся провести черту между партийным и политическим. Мы не отчаиваемся и поддержим Сейрана Оганяна, но мы уже знаем, что поддерживаем не того, кто обладает доминирующей силой. Посмотрим, как получится, в эти дни возможен форс-мажор.

Эти списки стали своеобразной люстрацией планов, я бы сказал, раскрытием заговора. Зачем им баллотироваться по спискам, если страна должна пойти по пути реформ? Есть масса сфер, где у них свой бизнес, хобби, но все рвутся в списки. Идите и занимайтесь своим делом. Ан нет, лезут в списки. Вот почему я сомневаюсь, что все будет так, как мечтают многие. Не будет так, как надо, мы безнадежно отстаем от требований времени, подвергая опасности страну, жизни граждан, их имущество. Некомпетентная власть подвергает все это опасности, а у нас нет времени, нам надо быть впереди реформ.

К сожалению, оппозиции не удалось консолидироваться, а это значит, что евразийское пространство пока не готово к перестройке. Наш вагон тянут по рельсам не известно куда. Помимо русского царя есть еще белорусский пан – Батька и казахский хан, и они ведут поезд туда, куда сами хотят.