Азербайджан ошибся: Армения может воспользоваться

Наш собеседник – эксперт Французского центра стратегических исследований Кайц Минасян. Господин Минасян, как международное сообщество должно реагировать на экстрадицию блогера Александра Лапшина? Во-первых, вмешаться должны Россия и Израиль и представить свои позиции. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что они отслеживают вопрос. Понятно, почему Армения со всей ответственностью заявила протест, но не нужно лезть вперед батьки в пекло. Во-первых, нужно настаивать в армяно-белорусских отношениях на том, о чем было объявлено. Во-вторых, надо осознать, что освобождением Лапшина должны заниматься Россия и Израиль. Есть еще одно обстоятельство – то, что Азербайджан и Беларусь действуют против блогера, свидетельствует о диктатуре. Будем надеяться, что Совет Европы также вмешается, поскольку речь идет о свободе слова и передвижения. То есть, реакции Армении было достаточно? Да, тем более, что международные законы диктуют свои правила игры. Лапшин не является гражданином Армении, и Армения может только наблюдать, используя свое положение. Армении известно, что по делу Лапшина вбит клин в российско-азербайджанские отношения. В том и состоит ошибка Азербайджана. Знает ли Алиев, что ему грозит, если он будет таким образом поступать с гражданами России, или Алиев убежден, что поступает правильно? Баку пытается показать гражданам России, США, Европы последствия поездок в Карабах. Но Баку ошибается – государства на Западе в основном демократические и выступают против ограничений свобод. Если МИД Армении будет настаивать на исключении Беларуси из ОДКБ, это будут бессмысленные потуги. Разве Армения не должна прибегнуть к жесткому дипломатическому жесту? Дипломатия Армении мягка там, где надо проявить жесткость, и неожиданно поступает жестко, когда этого не следует делать… Думаю, дипломатия Армении пытается спекулировать на вопросе отношений России и Азербайджана. Армении нужно возложить ответственность на Россию. Не нужно отзывать посла в Беларуси? Извините, но Лапшин – не гражданин Армении. Ереван может обсуждать этот вопрос, но не столь радикально. На передовой должны быть Израиль и Россия. Понятно, что замначальнику Полиции Армении не следует ехать в Беларусь, но не нужно нарываться до закрытия посольств. Портить отношения с Беларусью бессмысленно. Но ведь вся проблема в том, что он посетил Арцах… Армения может сделать следующее: обратиться к диаспоре и призвать интернационализировать вопрос Лапшина, обратиться к международным правозащитным организациям и призвать к защите блогера Лапшина, направить запрос в Совет Европы и связаться с правительством Израиля с вопросом, что намерен сделать Израиль для защиты своего гражданина.