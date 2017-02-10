Глава Еврокомиссии пообещал Киеву до июня ввести безвизовый режим

  • Deutsche Welle
  • Интервью - 10 Февраля 2017, 18:29
Безвизовый режим для посещения стран Шенгенской зоны Евросоюза может быть введен для граждан Украины до июня 2017 года.  Об этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Мы обсуждали вопрос либерализации визового режима. Это произойдет до лета", - заявил Юнкер, отвечая на вопрос одного из украинских журналистов.

"Окончательное решение будет зависеть от Совета ЕС"

Между тем заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Мина Андреева сообщила DW, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято Советом ЕС.

"Безусловно, я не могу спекулировать о сроках. Мы уверены, что это произойдет достаточно быстро, но это зависит от Совета", - указала она.

По словам Андреевой, Европейская комиссия фактически дала Киеву "зеленый свет". "Украинская сторона достигла всех целевых ориентиров, поэтому мы и выдвинули соответствующее предложение", - подчеркнула она.

"Теперь Совет ЕС должен принять фактическое решение, потому что парламент ЕС уже проголосовал", - добавила заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии.

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