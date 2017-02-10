Глава Еврокомиссии пообещал Киеву до июня ввести безвизовый режим

Безвизовый режим для посещения стран Шенгенской зоны Евросоюза может быть введен для граждан Украины до июня 2017 года. Об этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. "Мы обсуждали вопрос либерализации визового режима. Это произойдет до лета", - заявил Юнкер, отвечая на вопрос одного из украинских журналистов. "Окончательное решение будет зависеть от Совета ЕС" Между тем заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Мина Андреева сообщила DW, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято Советом ЕС. "Безусловно, я не могу спекулировать о сроках. Мы уверены, что это произойдет достаточно быстро, но это зависит от Совета", - указала она. По словам Андреевой, Европейская комиссия фактически дала Киеву "зеленый свет". "Украинская сторона достигла всех целевых ориентиров, поэтому мы и выдвинули соответствующее предложение", - подчеркнула она. "Теперь Совет ЕС должен принять фактическое решение, потому что парламент ЕС уже проголосовал", - добавила заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии.