Министр финансов Армении: Причин для беспокойства по поводу госдолга нет - АРКА

Государственный долг Армении к концу 2016 года составил около $5,9 млрд. Из этой суммы более $1,1 млн. - внутренний долг. Согласно Министерству финансов, по всем показателям Армения находится в числе стран с низким уровнем долгового бремени. О том, планирует ли правительство привлечь дополнительные средства на своевременное покрытие расходов, предусматриваются ли в текущем году новые эмиссии государственных облигаций, и может ли внушать опасение растущий госдолг - на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью агентству "АРКА" ответил министр финансов Вардан Арамян. АРКА – Господин министр, внутренний госдолг Армении в 2016 году вырос на 49,2%, составив $1 136,5 млн. Чем была обусловлена подобная активная эмиссия гособлигаций? В.Арамян - Каждый год Минфин реализует определенный сценарий выпуска гособлигаций. Разница между чистой эмиссией и погашением – это та сумма, которая используется для финансирования дефицита государственного бюджета. В 2016 году она составила 42 млрд. драмов, в 2017-ом – 45 млрд. драмов. В минувшем году мы пошли на активизацию рынка внутренних заимствований с учетом двух факторов. Во-первых, из-за недостаточной собираемости налогов, что было обусловлено экономическими проблемами. В этих условиях нужно было привлечь больше средств для своевременного и добросовестного покрытия расходов. И второе, этому процессу сопутствовала сложившаяся благоприятная среда. Так как у банков, увеличивших по требованию Центробанка свои капиталы до минимально требуемых 30 млрд. драмов, появились дополнительные средства, а на рынке - излишки ликвидности. Эту ликвидность мы смогли очень разумно использовать. В результате чего были решены сразу две проблемы: во-первых, изъяли излишки ликвидности с рынка, а во-вторых, смогли профинансировать наши расходы и обеспечили необходимую «подушку безопасности», чтобы избежать проблем в текущем году. АРКА - Увеличатся ли объемы эмиссий облигаций в 2017 году? В.Арамян - По сравнению с 2016 годом объемы будут более скромными. С учетом перечисленных мною факторов минувшего года, чистый объем привлеченных от размещения на внутреннем долговом рынке облигаций составил 170 млрд. драмов. Из них 35 млрд. драмов были вложено в инструменты ЦБ для содействия денежно- кредитной политике. То есть мы сами абсорбировали ликвидность и вложили средства в Центральный банк в качестве депозита, причем по тем же процентным ставкам, по каким мы эти средства привлекли. Это эффективный механизм координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик. Оставшейся суммой мы компенсировали недовыполнение налоговых сборов и создали налогово-бюджетную «подушку безопасности». Ведь очевидно, что первое полугодие, в отличие от второго, характеризуется более низкой экономической активностью, что приводит к меньшей собираемости налогов. Но при этом и зарплаты, и пенсии должны выплачиваться в срок и в том же объеме. Не думаю, что в 2017 году нам может потребоваться такая же сумма - 170 млрд. драмов. Теоретически, конечно, это возможно, но только в случае более плохой экономической ситуации, чем в прошлом году. Однако таких пессимистичных ожиданий у нас нет. Наоборот, мы заложили в бюджете прогноз экономического роста в 3,2% и уверены в восстановлении экономической активности. Об этом свидетельствуют соответствующие показатели. Например, розничная торговля у нас была в минусе несколько лет. С октября 2016 года произошел перелом, в ноябре у нас уже были положительные цифры, и год мы завершили ростом объемов розничной торговли в 1%. Это означает, что экономика демонстрирует признаки восстановления. Если это так, то 3,2% рост в текущем году – достижимый показатель. Следовательно, облегчится сбор налогов, так как этому будут способствовать новые экономические условия. В результате, мы не будем вынуждены отклоняться от программы и увеличивать эмиссию гособлигаций. Но в случае внешних потрясений, как это было в последние три года, возможно, нам придется пойти на эти шаги. АРКА - Кто является основными держателями внутреннего долга Армении? В.Арамян - В числе держателей внутреннего долга нерезидентов очень мало. Если не ошибаюсь, им принадлежат примерно 16 млн. долларов. Что касается наших резидентов, то это участники внутреннего рынка. Такая диверсификация, с одной стороны, хорошо, но с другой, - нерезиденты менее предсказуемы, чем резиденты, которые связаны со страной экономическими интересами. Например, если у государства возникнут проблемы с платежеспособностью, то оно может перевыпустить ценные бумаги и продлить сроки обращения, ведь резиденты не уедут из страны, теоретически они привязаны к ней экономически. В случае нерезидентов это не так. Приведу пример. В 1998 году в России разразился кризис, который называли кризис ГКО - государственных краткосрочных облигаций. Но это был кризис не внутреннего, а внешнего долга. Тогда 78% владельцев российских облигаций были нерезидентами, и когда разразился азиатский кризис, они, испугавшись, сразу выбросили ценные бумаги на рынок, что привело к его обвалу. Но я не говорю, что у нас повторится такая же ситуация, если нерезидентами будут 50-60% владельцев облигаций. В экономике России проблемы были более глубинные. В любом случае, тенденция роста числа нерезидентов говорит о том, что наши бумаги становятся привлекательными. АРКА - Но на сегодня величина долга не внушает опасений? В.Арамян - Нет, не внушает. АРКА - Ранее вы говорили, что в 2017 году госдолг Армении составит 6,2 млрд. долларов. Будет ли он расти? Арамян - Госдолг будет расти, но не сильно. Однако даже в случае отрицательного сценария, под воздействием неблагоприятных внешних факторов, если экономический рост будет не 3,2%, а 0%, и мы вынуждены будем иметь дефицит не 2,8% , а 4% в ВВП, все равно у нас не будет проблем с госдолгом. На это указывает анализ стабильности государственного долга, который мы представили два месяца назад.