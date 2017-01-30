Почему отложены выборы Константинопольского патриарха

На прошлой неделе президент Турции Эрдоган принял представителей армянской общины и главу Совета попечителей больницы Св. Спасителя Петроса Шириноглу, пообещав, что после конституционного референдума будут решены вопросы выборов – и в патриархате, и армянской общине.

Напомним, что на данный момент кандидатов в патриархи четверо – нынешний местоблюститель архиепископ Арам Атешян, глава Церковного совета епископ Тер Саак Машалян, предводитель армянской епархии Германии архиепископ Гарегин Бекчян и предстоятель Гугаркской епархии Армении архиепископ Тер Сепух Чулджян.

Эрдоган заявил о том, что выборы состоятся после референдума, на встрече с Петросом Шириноглу. Думаю, некоторым кругам и в патриархате, и во власти такое положение дел на руку. Они умышленно предпринимают шаги, которые затягивают выборы патриарха.

Государство не может влиять на выборы патриарха, наоборот, если кто-то из кандидатов пользуется поддержкой республиканских властей, то это вызывает в общине обратную реакцию.

Да, поскольку сроки так и не были обозначены.

В церковном смысле дела в патриархате протекают своим ходом.

Честно говоря, армянская община, как и население Турции в целом, обеспокоены напряженностью в политическом поле. В армянской общине особых негативов нет, но ситуация в стране сложная. Конституционные рефромы предполагают переход от парламенской к президентской системе правления, нынешний президент может получить полномочия султана – он сможет формировать авторитарное правление, и это не может не вызывать беспокойства. В развитых странах с президентским правлением есть масса противовесов, судебная система действует независимо. По новой конституции все соберут под одну крышу – исполнительную, законодательную власть, судебную. Это будут люди, назначенные одним человеком, а значит, в его руках будут все рычаги, и он станет опасным. До сих пор, вроде, ветви власти действовали независимо, теперь все будет в одних руках.

Все может быть, и основная причина беспокойства в том и состоит, потому что возможность обсуждать вопросы в политическом пространстве снижается. На данный момент за решеткой находятся 13 депутатов, сегодня под стражу взяли двух женщин-депутатов. Так что, свобода слова в парламенте ограничена, ожидается усиление давления. Плюс ко всему – экономический кризис, за последние несколько месяцев лира девальвирлвала почти в два раза, и этот процесс продолжается.