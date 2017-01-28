Tert.am: У нас есть мощная техника, о которой говорит и противник

Герой Арцахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) сказал в беседе с Tert.am, что армянская сторона готова к любой авантюре противника. -После апрельской войны многие говорили о том, что армянская армия сражается оружием 80-х годов. После войны были проведены масштабные инженерные работы. Проделанные работы были очень важны, но намного важнее было то, что мы приобрели новые вида оружия. Если от России мы получили «Искандер», то от США получили боеприпасы высшего уровня. У нас есть настолько мощная военная техника, о которой говорим не только мы, но и противник. - Готова ли армянская армия к противостоянию, если противник инициирует новую войну, учитывая последние пополнения ВС РА? - У Азербайджана есть государственная программа – сохранять напряженность на границе. Азербайджану не нужна война, они сидят на нефти. Если будет война, то одним махом взорвется весь Азербайджан. Руководство этой страны отлично понимает, чем может закончиться новая авантюра. Много говорится о том, что в феврале или апреле начнутся новые военные действия, но это маловероятно. Думаю, что напряженность на границе будет накаляться все больше и больше. Руководство Азербайджана должно ведь хоть как-нибудь потратить свое богатство? Они покупают оружие и кричат о том, что намерены «освободить» Арцах.