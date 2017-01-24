Алиева предупредили: теперь ему остается только один путь

Алиев ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Лавров по-иному интерпретировал резолюции Совета базопасности ООН по Карабаху, в которых указано, что стороны не должны прибегать к силовым акциям. И хотя Лавров заявил, что Карабахская проблема не является внутренним делом Азербайджана, и указал на роль России и других международных акторов как в установлении перемирия в 1994 году, так и в апреле прошлого года, тем не менее, ссылка на резолюции ООН была сделана исключительно в свете призыва избегать кровопролития. Очевидно, поскольку Алиеву не хватило смелости напрямую раскритиковать Лаврова, он решил выставить резолюции Совбеза ООН и других организаций в ином свете. Он продолжает шантаж, пытаясь указать, что не станет признавать независимость Карабаха, а значит, российский план – наиболее оптимальный. Алиев хочет заявить, что план Лаврова не предполагает признание статуса, а только «деоккупацию», и адресует он свои заявления международным посредникам. То есть, это разборки между посредниками. Кроме того, Алиев отвечает Сержу Саркисяну, который на днях заявил, что цель переговоров – определение окончательного статуса Карабаха.

Россия с некоторых пор, в первую очередь, в заявлении ОДКБ, где упоминается «Нагорно-Карабахская республика», пытается предупредить Азербайджан, что угроза дестабилизации – дело нешуточное и имеющее цену. Переговорный процесс также дает Алиеву понять, что если военный путь ему заказан, то путь переговоров также для него закрыт, поскольку его требования неприемлемы. Можно назвать это, конечно, попыткой давления на Минскую группу ОБСЕ, чтобы она отказалась от требования по окончательному статусу, но вряд ли Запад пойдет на такой шаг. Теперь Алиев получил жесткий ответ и от России. Я могу только сказать, что угроза полномасштабной войны снизилась, но опасность локальных столкновений сохраняется. Это, пожалуй, единственное пространство, где Алиев может изъявлять свое недовольство, и нужно предпринять серьезную работу, чтобы пресечь этот путь. Свое слово должна сказать и Минская группа ОБСЕ, которая должна настоять на внедрении механизмов расследования.

Безусловно, провала переговоров, о чем намекает Алиев, заявляя, что не согласится на предлагаемый вариант. Но поскольку у Алиева уже есть предупреждение по поводу силового варианта, то он, скорее всего, пойдет на локальные стычки и авантюры.

Во-первых, вряд ли Лапшина можно назвать ярым рачителем армянских интересов. Человек путешествует и делится своими впечатлениями. Карабах – одно из мест, где он побывал. Но надо признать, что параметры Лапшина выглядят примечательно на фоне формирующейся оси Россия-Беларусь-Израиль, с которой Азербайджан строит хорошие отношения – как по части закупок оружия, так и другого. В этом смысле Баку выбрал неплохой момент для выяснения своих отношений с этими странами. Понятно, что Россия не пойдет на экстраординарные шаги ради человека с двойным гражданством. Израиль несколько в иной ситуации, поскольку эта страна известна тем, что не оставляет своих граждан в беде, но, думаю, израильско-азербайджанские договоренности остаются в силе. Говорят, что Лапшин согласился попросить прощения за слова в адрес Азербайджана, но очевидно, что Баку пытается придать своему «черному списку» политический оттенок. Лапшин может стать удобным прецедентом, поскольку о нем всегда можно договориться после того, как будут решены политические задачи.

«Черный список» Азербайджана вызывает разве что смех, но после случая с Лапшиным может быть использован как политический инструмент