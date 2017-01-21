Сержу Саркисяну придется серьезно поговорить с Лукашенко

Наш собеседник – руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. Адвокаты блогера Александра Лапшина утверждают, что Беларусь намерена экстрадировать его в Азербайджан. Чем это чревато для Армении? Если прежде лица, посещавшие Карабах без разрешения Баку и оказавшиеся в «черном списке» Азербайджана, легко переносили свой статус «персоны нон грата», отказывваясь от поездок в Азербайджан, то теперь ситуация усугубляется. Выясняется, что дружественные Азербайджану страны могут и арестовать людей из «черного списка» Азербайджана. Это очень странно в случае с Беларусью, которая является партнером Армении по ЕАЭС и ОДКБ. С Азербайджаном Беларусь в подобных союзах не состоит. ЕАЭС и ОДКБ – союзы стратегического назначения, но получается, что Беларусь может предпринять по просьбе Азербайджана далеко не союзнический шаг. Одно тот факт, что посетившего Арцах блогера задержали в Беларуси, уже говорит о многом. Это новый тренд, который следует отслеживать, поскольку он явно напугает людей, которые готовы посетить Карабах. Эти люди не боятся Азербайджана, но теперь им будут угрожать другие страны, где их могут арестовать за посещение Арцаха. Понятно, что для многих это прозвучит как мессидж. Думаю, наши государственные органы, в первую очередь МИД должны активно работать с Беларусью, чтобы пресечь ошибочный шаг. Предпринимают ли дипломатические круги Армении какие-то шаги? Я не исключаю, и вовсе не обязательно, чтобы эти шаги были публичными. Но нужны встречи, пусть даже закрытые, на высоком уровне. Второе: если уже становится очевидной неизбежность экстрадиции, то следует поднять вопрос на уровне ОБСЕ или Совета Европы. Беларусь, конечно, и без того под санкциями и не является членом Совета Европы, но вопрос можно поднять. Тем более, что в последнее время Минск пытается наладить отношения с Евросоюзом. Ставить нужно вопрос и в ОДКБ и ЕАЭС. Нужно поднять международный шум, и он нужен в том числе для того, чтобы посещающие Арцах лица знали, что в случае чего Армения заступится за них. Есть еще одна опасность: масса армян, граждан России, Грузии, свободно въезжают в Арцах. Представляете, если к ним в Беларуси будут применены такие же меры? Азербайджан пытается изолировать Карабах от мира, и Армения обязана на официальном уровне заняться этим. Не исключаю, что Сержу Саркисяну придется всерьез поговорить с Лукашенко. Мы должны показать, что серьезно обеспокоены. Именно в этом состоит функция государства – защищать людей, которые защищают Карабах. Надеюсь, какие-то шаги предпринимаются. Это не внутреннее дело Беларуси, оно касается и нас, значит, нам надо наладить контакт с Минском. А как быть с дружбой Лукашенко и Алиева? Понимаю, но кто сказал, что если у них теплые отношения, то можно задерживать людей за посещение Арцаха? Пусть они получают от этой дружбы экономические дивиденды, почему она должна быть направлена против Армении? Неучастие президента Беларуси в последнем саммите ОДКБ в Москве явно было связано с нежеланием этой страны назначить на должность генсека ОДКБ представителя Армении. США также сотрудничают с Азербайджаном, но это не направлено против Армении. Политическим силам и деятелям Армении также следует использовать свои связи в Беларуси и поднять этот вопрос. Только в этом случае Лукашенко дважды подумает, прежде чем предпринять следующий шаг.