Себастьян Курц: «У нас нет намерений закрывать ереванский офис ОБСЕ»

Эксклюзивное интервью Медиамакс с министром иностранных дел Австрии, Действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем - Несколько дней назад мы писали о ситуации вокруг ереванского офиса ОБСЕ, связанной с позицией Азербайджана. Когда вы надеетесь прийти к окончательному решению вопроса и считаете ли возможным закрытие ереванского офиса ОБСЕ? - ОБСЕ – организация, основанная на консенсусе, что значит, что 57 стран-участниц обладают равным правом голоса при принятии всех решений, включая те, что касаются мандатов полевых миссий. С учетом этого, облегчение процесса достижения консенсуса является одной из главных задач любого председательства ОБСЕ, выступающего в роли честного посредника. Именно поэтому, приняв председательство в ОБСЕ, мы оперативно возобновили консультации и переговоры. В этом отношении очень важно активное и конструктивное участие и помощь всех стран-членов. В конечном счете, обеспечение эффективной работы организации является нашим общим интересом и ответственностью. Мы в курсе спекуляций и предположений, связанных с проблемой полевых миссий, и такой интерес является естественным. Мы ценим важную и ценную работу ереванского офиса ОБСЕ, и у нас нет планов или намерений закрывать его. - Г-н Курц, выступая в начале этого года на заседании Постоянного совета ОБСЕ, Вы сказали, что Австрия уделит особое внимание урегулированию всех конфликтов в зоне ОБСЕ. Какие предпосылки Вы видите для решения Карабахского конфликта? - Несмотря на огромные усилия Минской группы и ее сопредседателей, 2016 год в плане карабахского урегулирования ознаменовался жесткими откатами назад, которые проявились в виде активизации боевых действий и усилением страданий для населения. Несмотря на это, ОБСЕ не ослабит свои усилия и продолжит поиск путей мирного урегулирования конфликта. Австрия как страна-председатель ОБСЕ призывает стороны сфокусироваться на установлении диалога и дипломатической работе. Австрия готова приложить усилия для укрепления мирного процесса и продвижения переговоров. Как действующий председатель ОБСЕ в этом году я побываю в Армении и в Азербайджане. Надеюсь, этот визит придаст новый импульс переговорам. В ходе визита будут сделаны конкретные предложения, вокруг которых уже идут консультации в рамках усилий сопредседателей Минской группы и при условии готовности сторон. - Некоторые политические деятели говорят, что ОБСЕ сегодня больше чем когда-либо должна проявить решимость в вопросе расширения полномочий офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и формирования механизмов расследования нарушений перемирия. - ОБСЕ – платформа для проведения обсуждений, направленных на разрешение Карабахского конфликта, и, естественно, сопредседатели хотят скорейшей реализации мер по укреплению доверия, о которых в прошлом году договорились президенты Армении и Азербайджана. Мы готовы помочь предпринять необходимые практические шаги по расширению офиса Личного представителя и внедрению механизма расследований. - Сегодня Нагорный Карабах официально не представлен на переговорах. Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов сказал, что этот вопрос находится в центре внимания посредников. Не считаете, что важно дать Нагорному Карабаху право голоса? - Переговоры ведут президенты Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы, и все заинтересованные стороны представлены в данном формате. Более того, как вы знаете, сопредседатели периодически посещают Нагорный Карабах. В этом году исполнится 10 лет с тех пор, как «Мадридские принципы» впервые легли на стол переговоров. Они включают все элементы всестороннего урегулирования вопроса. Когда мы придем к окончательному соглашению, будет важно убедиться, что учтены интересы всех заинтересованных армян и азербайджанцев. С Себастьяном Курцом беседовала Тагуи Ованнисян mediamax.am