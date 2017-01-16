Пора начать сотрудничество с Ираном – Вардан Бостанджян

Заявление премьер-министра Армении о том, что у нас есть альтернативный газопровод, несет в себе определенные мессиджи, сказал в беседе с Lragir.am экономист Вардан Бостанджян. «Это мессиджи, за которыми стоит также конкретная работа. Визит президента Ирана в Армению был не случаен, глава серьезного государства считает важными отношения с Арменией», говорит Бостанджян. Напомним, что, отвечая на вопрос о вероятности продажи Грузией азербайджанской компании части газопровода, по которому российский газ поступает в Армению, премьер-министр Карен Карапетян сказал, что нет никакой угрозы армянским интересам. «У нас есть альтернативный газопровод, мы провели переговоры с послами Ирана и Туркменистана, не бойтесь, нам ничто не угрожает», сказал он. По словам Вардана Бостанджяна, альтернатива в лице Ирана появилась не сегодня. Она существовала всегда, просто по стечению обстоятельств Армения не пользовалась ею. «К сожалению, мы всегда находились в зоне российского влияния, а это создавало как экономические, политические, так и субъективные проблемы. Теперь нам надо осмыслить наши интересы и сделать шаг в направлении Ирана», сказал экономист. По его словам, Иран – богатая и крупная страна, нужно по достоинству ценить подобное соседство. Вся проблема в том, что Армения сталкивается с проблемами при налаживании связей с Ираном, но нужно проявить гибкость. «Думаю, настала пора, чтобы наше сотрудничество получило более осязаемые очертания. Понятно, что подобные мессиджи могут вызвать какие угодно реакции, но для решения почти нерешаемых задач нужно предпринимать шаги. Я склонен думать, что в этом направлении предпринимаются осторожные движения. В частности, создание свободной экономической зоны, разговоры о железной дороге, заявления, касающиеся газа. Сейчас мы говорим об отдельных точках, но они являются частью общей функции сотрудничества», сказал Бостанджян. Экономист также считает, что в Иране мы можем купить газ гораздо дешевле российского. «Смысл любого сотрудничества состоит в том, чтобы стороны от этого получали выгоду. А в том, что мы выиграем, можете не сомневаться. Иранский газ будет более доступным, или если хотите, качественным. Поставляемый сейчас в Армению российский газ некачественный. Я не знаю, кто виноват в этом – наши или те, кто его поставляет, но этот газ не несет тепла. Много его потребляешь или мало, по сниженной цене или нет, нет никакой разницы. Так что, мы можем выиграть и в цене, и в качестве», считает Бостанджян.