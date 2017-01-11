О чем договорились Грузия и Россия по поводу поставок газа в Армению

Россия и Грузия пришли к согласию по поводу того, что если Грузии понадобится дополнительный газ, то она сможет закупать его в России не по 215, а 185 долларов за 1000 кубов. Соглашение достигнуто в рамках договоренностей о транзите российского газа в Армению. Россия предлагает платить Грузии за транзит деньгами, а не 10% газа, как до сих пор. Ожидалось, что грузинская сторона снизит цены на транзит, о чем заявляла компания Газпром-Армения в контексте снижения цен на газ в Армении. Но, судя по всему, Грузия цену за транзит не снизила – разница состоит только в том, что в первый год половина оплаты будет произведена газом, половина деньгами. Экономист Ашот Егиазарян считает гвоздем нынешней договоренности то, что Россия уговорила Грузия закупать у нее дополнительные объемы газа. Грузинская сторона тоже не упустила возможность и вырвала скидку – 185 долларов за 1000 кубов, что, по данным Ашота Егиазаряна, это дешевле, чем азербайджанский газ. Ашот Егиазарян напоминает, что до этого Грузия не исключала закупки дополнительных объемов газа в Иране. В этом случае транзитной страной могла стать Армения. По мнению экономиста, пострадала от всех этих процессов Армения. «Армянская сторона лишается возможности транзита через Армению иранского газа в Грузию», сказал Егиазарян, отметив, что грузино-российские договоренности связаны с нивелированием иранского проекта. По словам Егиазаряна, грузинская сторона не хочет лишаться прибылей от транзита газа в Армению, но желает получить по максимуму. «По сути, это промежуточное соглашение, поскольку для сторон это вопрос имиджа, правового документа не существует», сказал он. Экономист считает, что в нашем регионе начинается многосторонняя газовая игра, и стороны укрепляют свои позиции. Российский Газпром, естественно, волнуется за свое присутствие в регионе. На данный момент Газпром присутствует в Южном Кавказе только благодаря поставкам газа в Армению и связанным с этим отношениям с Грузией. С другой стороны, иранская сторона также пытается активизироваться. Уже известно, что Туркменистан также намерен стать актором в газовой системе Южного Кавказа. К этому следует прибавить революцию в энергетике и снижение цен на газ на мировом рынке. И в преддверии больших изменений стороны пытаются закрепиться на своих позициях. «Думаю, преимущество Газпрома состоит в том, что он полностью контролирует газораспределительную систему Армении. Газпром будет пытаться разыграть свое влияние на Армению и посредством Еревана обеспечить свое присутствие в регионе. Как это будет происходить, сложно представить. Если Россия не будет поставлять газ в Армению через Грузию, то останется только экспортировать газ из Ирана. В этом случае, даже при том, что газораспределительные системы принадлежат Газпрому, Иран будет диктовать свои условия. И это крайне беспокоит Газпром. Но есть и другой вопрос – понятно, что поставляемый транзитом через Грузию газ стоит дорого, и это вызывает недовольства в Армении. Это тоже беспокоит Газпром», считает Ашот Егиазарян. «Региональное присутствие Газпрома под угрозой», заметил он.