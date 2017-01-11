Азербайджан знает, чем это заканчивается

Наш собеседник – директор Армянского института по проблемам безопасности и международным вопросам Степа Сафарян. Господин Сафарян, за безадресным заявлением генсека ОДКБ по поводу азербайджанской диверсии в Тавуше 29 декабря прозвучало не менее беззубое заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как вы расцениваете комментарий министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с заявлениями? Такие заявления были ожидаемы, поскольку когда в апреле происходила четырехдневная война, никто так и не дал этому политическую оценку. И в данных условиях ответы следует искать во внешней политике РА, прежде чем обвинять МГ ОБСЕ или других. На вопрос, почему международное сообщество не делает адресных оценок, Налбандян, как вы помните, сказал, что «все обо всем и без того знают». То, что все знают, кто виноват, но не говорят, видимо, нормально для официального Еревана. Я, конечно, уверен, что Армения в первую же минуту оповестила и ОДКБ, и ОБСЕ, предоставив доказательства вторжения азербайджанских войск. И после этого принимается такое заявление. Так что, надо понять, с чем это связано. Армения уже давно привыкла к подобным заявлениям, она всего лишь выражает озабоченность и не более того. По сути, в заявлении сопредседателей указывается на вину сторон в том, что до сих пор не размещены механизмы расследования. Кроме того, в контексте гуманизма сопредседатели призывали вернуть тело азербайджанского солдата, словно обращаясь к обеим сторонам – если не хотите подобных инцидентов, способствуйте размещению механизмов расследования. Алиев знает, чем заканчиваются подобные инциденты, к него немалый опыт подобных инцидентов, которые остались безнаказанными. Армения должна потребовать международного расследования произошедшего. Потому что азербайджанский МИД сразу же переложил всю вину на Армению. К сожалению, армянскую сторону также убедили в том, что для размещения механизмов необходимо согласие Азербайджана. Алиев использует эти рычаги, а Армения не оспаривает право Азербайджана. Почему нельзя потребовать создания международной комиссии по сбору фактов, которая докажет, что произошло вторжение на территорию Армении? Вот проблема армянской стороны, которая намерена удерживать тело диверсанта, пока сопредседатели МГ не прибудут в Ереван и не убедят Армению вернуть труп. В заявлении сопредседателей, конечно, говорится о механизмах расследования, но ожидания Еревана явно не оправдались. Армения так и не смогла создать улики, которые ОБСЕ не смог бы обойти. Пока не прозвучали политические оценки Апрельской войны, Алиев будет ощущать безнаказанность. Тем более, что сопредседатели признают взаимные обвинения сторон. То есть, международное сообщество не обвиняет Азербайджан. Есть альтернатива формату Минской группы? Нет, но если продолжать работать в этом формате так же неряшливо и непоследовательно, то проблемы всегда будут. Ничего лучше Минской группы мы не найдем - не для урегулирования, а для управления конфликтом. Но мы можем эффективнее использовать этот формат при более адекватной внешней политике. Но Армения даже в ОДКБ не может отстоять свою позицию. Не стоит даже сравнивать заявления ОДКБ и ОБСЕ, потому что Минская группа ОБСЕ обладает мандатом на поиски путей урегулирования конфликта, а ОДКБ призвана защищать безопасность стран-членов. Дело во внешней политике Армении – кто виноват в том, что в рамках ОДКБ мы стали придатком России? Кто виноват, что у нас нет союзников? Политика России, конечно, является проблемой для нас, но разве это единственная наша проблема? Нам следует изменить ущербную политику.