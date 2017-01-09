Армения никому не уступит свою очередь – Э. Шармазанов о назначении генсека ОДКБ

Вице-спикер Национального Собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов, говоря в беседе с Tert.am об истечении срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, сообщил, что срок его полномочий истек еще 31 декабря и с 1-ого января должен был быть назначен новый генсекретарь, которого избирает Совет коллективной безопасности ОДКБ посредством консенсуса. «Учитывая обстоятельство отсутствия белорусского представительства, вопрос отложен до апрельского саммита, и поскольку истек срок полномочий Николая Бордюжи, его заменил его первый заместитель, который стал не генсекретарем, а временно исполняющий обязанности. Кка, к примеру, когда Овик Абраамян был назначен премьер-министром РА, Эдуард Шармазанов на 20 дней был назначен временно исполняющим обязанности спикера Национального Собрания, но потом спикером был избран Галуст Саакян», - сказал он и детализировал, что назначение первого заместителя временно исполняющим вовсе не означает, что он должен остаться на этом посту. «Необходимости в ажиотаже нет, никакой секретности нет, просто учитывая обстоятельство того, что были праздничные дни, некоторые серьезные аналитики начали высказывать мнения, которые не имеют ничего общего с действительностью», - сказал он. Эдуард Шармазанов уверил, что очередь назначения на пост генсека ОДКБ за Арменией, если, конечно, ротация будет произведена в алфавитном порядке. «Если смотреть в алфавитном порядке, то на букву «А» других государств, кроме Армении, там нет, будьте спокойны. Я бы попросил этих серьезных аналитиков, чтобы своей неосведомленностью они не вводили народ в заблуждение, хотя я отлично понимаю, почему они это делают. Пусть они сначала прочтут регламент ОДКБ, поскольку об этом говорят люди, которые даже не знают, что из себя представляет ОДКБ», - сказал он и отметил, что в ОДКБ нет ничего неожиданного и армянская сторона находится в курсе всего. «Армения никому не уступит свое место, ротационный порядок еще не начался. Армянская сторона отличает защищает свои интересы, это делают и глава МИД, и министр обороны, и я, как качестве руководителя парламентской делегации, и Хосров Арутюнян, как председатель там политической комиссии, и все остальные», - сказал он.