Tert.am: Германия 101 год думала, прежде чем признать геноцид армян

Немецкий историк Тесса Хоффман проанализировала в беседе с Tert.am, как принятая 2 июня 2016 года Бундестагом Германии резолюция, осуждающая Геноцид армян, повлияла на Германию, ее население, а также на их восприятие Геноцида армян.

Она отметила, что на официальное признание Геноцида в отношении 1.5 млн армян немецким законодателям потребовался 101 год.

«Признание не только стало противопоставлением многолетним и уже ставшим традиционными равнодушию и отрицанию официальной Германии, но и вывело на передний план наличествующее в турецко-немецких отношениях беспокойство. Но насколько противоречива позиция Германии выявилось (выявляется до сих пор – Т. Х.) три месяца спустя – 2 сентября, когда пресс-секетарь правительства Германии заявил в ходе пресс-конференции, что признание со стороны Бундестага не имеет правовой силы и не может нести юридическую ответственность, а только выражает мнение парламента Германии», - отметила немецкий историк.

По ее словам, для всех наблюдателей было ясно, что подобное заявление, в основном, было обусловлено, страхом федерального правительства по части того, что Реджеп Тайип Эрдоган отменит соглашение с ЕС относительно беженцев. «Примечательно, что в этом контексте немецкие СМИ отмечали это признание Геноцида армян в качестве Армянской резолюции и делали это так, будто нет никакой связи ни с Турцией, ни с Османской империей. Это было одним из проявлений немецкой уклончивости», - отметила Тесса Хоффман.

Она напомнила, что 7 декабря 2016 года несколько действующих в Германии турецких организаций обратились в Конституционный суд, протестуя против принятой парламентом резолюции, осуждающей Геноцид армян. «Конституционный суд, однако, решил, что у обвиняющей стороны нет доказательств по части того, что резолюция нарушает их права, более того, суд не предоставил какой-либо возможности пересмотра своего решения», - отметила она.

Историк отметила, что, тем не менее, есть положительные сдвиги, которые обусловлены деятельностью немецких и существующих в стране армянских организаций.

Кроме этого она отметила, что у немецких законодателей были четкие поручения, направленные правительству – необходимо улучшить армяно-турецкие отношения, способствовать проведению диалога и примирению. «Настало время предпринимать шаги не только во внешней, но во внутренней политике. В частности, в школьных учебниках, в учебниках истории должен быть представлен осуществленный Османской империей геноцид(ы)», - сказала она.

В то же самое время Тесса Хоффман отметила, что будет множество проблем в деле представления в учебниках истории Германии, где живет самая большая турецкая община, осуществленного Османской империей в качестве Геноцида.

Тесса Хоффман отметила, что в 2017 в Германии будут проведены парламентские выборы. «Это хорошее время для заинтересованных сторон, чтобы спросить кандидатов, партии и фракции относительно их позиции по преподаванию в немецких школах знаний о Геноциде».