Азербайджан намекает на последний срок

Обострение со стороны Азербайджана ситуации на границе с Арменией на данном этапе обусловлено двумя факторами. Об этом в беседе с Lragir.am заявил директор Армянского института по международным вопросам и проблемам безопасности Степа Сафарян. «Я еще осенью указывал на два фактора, которые к концу этого года и началу 2017-го могут привести к эскалации. Первый фактор сводится к тому, что руководство Азербайджана, в том числе Алиев открыто признали, что ожидают в 2017 году прорыва в переговорном процессе с помощью России. Они заявляли, что это для них последний срок. То есть, до 2017 года они готовы веси себя конструктивно, но если не будет прорыва, то они вновь обратятся к военным действиям. Ожидание последнего срока ведет Алиева к эскалации», говорит Степа Сафарян. Второй фактор, по его мнению, смена власти в США. «Образовался серьезный вакуум в зонах ответственности США. Я считаю, что эти факторы играют существенную роль в нынешней эскалации», отметил эскперт. С другой стороны, по его словам, Азербайджан внимательно отслеживал отношение к Армении в ОДКБ. Наблюдая, как унижают Армению в этой организации, Алиев счел это за ослабление международных связей Армении и признак незащищенности со стороны союзников. Это также стало благодатной почвой. Степа Сафарян прогнозирует новые эскалации. Азербайджанская сторона изменила наступательную модель и идет на широкомасштабное обострение. Сейчас мало что может остановить эту страну. Если во время Апрельской войны на границах Армении сохранялся мир, то теперь применяется другая тактика. Что касается реакции ОДКБ на события 29 декабря, Степа Сафарян замечает, что в заявлении блока не упоминается Азербайджан как виновная сторона. «Они избежали указания на виновника эскалации и квалифицировали инцидент провокацию, не применив военную терминологию», говорит Сафарян. По его словам, не стоит уповать на поддержку этого блока, и Армении давно пора пересмотреть систему своей безопасности.