Армения оказалась на пороге серьезных угроз из-за своей неконкурентоспособности

Наш собеседник – директор Центра анализа глобального и регионального сотрудничества Степан Григорян. Господин Григорян, получили ли вы ответ на запрос о причинах задержания и депортации из России? Есть какие-то новости? Они ответили на запрос нашего МИД. Я ценю этот шаг МИД, поскольку он важен с точки зрения отстаивания интересов граждан, независимо от политических пристрастий. Ответ поступил в октябре. Суть сводится примерно к следующему – мы не изменили свое мнение, въезд Григоряну запрещен до 2030 года, поскольку суть его деятельности представляет для нас угрозу. Мне было очень важно, чтобы Россия подтвердила политический характер решения. Они могли придумать что угодно – будто я криминал, например, но честно признали, что вся проблема в сотрудничестве с американскими и европейскими организациями, и что моя позиция по процессам на постсоветском пространстве неприемлема для них. А позиция такова – я считаю, что Армения ошиблась, став членом ЕАЭС, место Армении в Европе, что нужно развивать демократию и бороться с коррупцией. Я считаю, что Россия работает в Армении по коррупционным схемам, скажем, посредством Газпрома. Понятно, что это не могло понравиться России. Посол США в Армении заявил, что американские инвесторы отошли от Армении, когда она вступила в ЕАЭС, тогда как власти Армении заявляют, что членство в ЕАЭС не связало им руки в сотрудничестве с Западом. Посол ЕС также неоднократно указывал на то, что отсутствие инвесторов из Европы и США связано с ЕАЭС, а также с тем, что борьба с коррупцией в Армении, скорее, имитируется. Это взаимосвязанные вопросы. Вы слышали о системной борьбе с коррупцией в рамках ЕАЭС? Нет. Но инвесторам нужна независимая судебная система, борьба с коррупцией и олигополиями. Сейчас западные инвесторы упираются здесь в стенку – олигархов, которые не дают вступить в свои сферы. Кто должен защищать инвесторов – государство, независимый суд, которого у нас нет. Но борьба с коррупцией объявлялась и до вступления в ЕАЭС, и комиссия возглавляли Овик Абрамян, Гагик Хачатрян и другие. Они все время изучают ситуацию – независимость комиссий, кто их возглавляет, будут ли они бороться с собой. В Армении все знают друг друга, знают, кто чем владеет, но и там тоже знают. Так что, дело не в ЕАЭС, а в том, что ты делаешь внутри. Можно же бороться с коррупцией, даже будучи в ЕАЭС? Мы провели исследование о деятельности комиссий по этике – при парламенте и различных ведомствах. Мы отправили запросы о том, как формируются комиссии, кто в их составе. Оказалось, что в 25 комиссий жалобы ни разу не поступали. Понятно, что они носят формальный характер. Новый премьер, вроде, пытается что-то предпринять, но и он заявил, что у нас нет монополий. Извините, он что, издевается? Это значит, что он не собирается бороться с монополиями, с коррупцией, он не собирается препятствовать монопольному импорту бананов, сахара и муки. То есть, ожиданий реформ от этого правительства нет? У меня нет. Вопрос тут не только внутриполитический, мы живем в окружении стран, где газ в два раза дешевле, чем в Армении. Это значит, что произведенная в Армении продукция заведомо неконкурентоспособна, даже при высоком качестве. Мы действительно стоим на пороге серьезных угроз, из-за своей неконкурентоспосбности. Я удивляюсь, как это не доходит до власти. Даже если власть хочет заработать, она должна создать соответствующий фон. Какие есть шансы для развития в условиях, когда твой товар заведомо неконкурентоспособен? От этого ведь и власть страдает. И если они этого не понимают, что нет смысла вообще к ним обращаться.