Tert.am Азербайджан шантажирует Россию сотрудничеством с Израилем – Манвел Саргсян

Визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Баку мало был связан с поставкой России Армении ракетного комплекса «Искандер». Об этом в беседе с Tert.am сказал политолог Манвел Саргсян. Находящийся в Баку Дмитрий Рогозин заявил, что: «Мы потратили много времени на переговоры, решили ряд вопросов, которые ранее вызывали сложные дискуссии». Ранее российское издание Коммерсант написало, что Рогозин отправился в Баку из-за предоставленного Армении «Искандера». На вопрос Tert.am, не связаны ли с «Искандером» сложные вопросы в российско-азербайджанских отношениях, которые были решены, Манвел Саргсян ответил, что визит Рогозина был обусловлен визитом премьер-министра Израиля. «Азербайджан пытается предложить, самому вести политику. Ясно, что Россия обеспокоенна перспективой сотрудничества с Израилем. Естественно, что Азербайджан не упустит случая шантажировать Россию, намекая на то, что откажется от военно-технического сотрудничества с РФ, имея альтернативу, в лице Израиля. В Азербайджане провластное издание четко написало о том, что если РФ не поддержит Азербайджан в карабахском вопросе, то у них есть альтернативный вариант – сотрудничество с Израилем», - детализировал политолог.