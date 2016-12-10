Замминистра ИД рассказывает о ЕАЭС

Я не соглашусь, потому что нужно посмотреть на это с другой стороны. Вступив в ЕАЭС, мы стали частью общего рынка. Сейчас европейские инвесторы могут найти в Армении больше интереса, чем до вступления в ЕАЭС. Потому что речь идет о крупном российском, казахском, белорусском рынках. Если у тебя нет тех же процедур, того же регулирующего поля, то инвесторы предпочтут вкладывать в Россию. А сейчас ты, формируя более либеральные условия, даешь им возможность сделать то же самое, но посредством Армении. Что привлекательнее – если ты велик или мал?

Я затрудняюсь говорить за 2016 год.

Мы знаем, что только из Эмиратов в этом году поступило до 10 млн. инвестиций. Еще посмотрим. Но надо учитывать и ситуацию в Европе. Если посмотреть на цифры, то можно утверждать, что Европа только-только начинает стабилизироваться. Нужно оценивать ситуацию и в Азии. В Китае последние 2-3 года наблюдается снижение темпов роста, и только сейчас можно говорить о стабилизации. В США, где более устойчивая экономика, тоже свои проблемы – они определяют будущую экономическую модель. Почему вы исключаете, что все эти проблемы не сказались на инвестициях в нашем регионе?

Думаю, в России, которая является нашим основным рынком, уже наблюдаются предпосылки стабилизации. Прежде всего потому, что стабилизуются цены на нефть. Российские бизнесмены наращивают расходы, потребление растет, и экономика оживляется. Думаю, уже можно говорить о стабильности по части России. Есть также фактор Ирана. Санкции с Ирана сняли только в этом году. Это для нас хорошая возможность.

Экспорт в страны ЕАЭС в этом году вырос на 70%.

Но рост же есть. В 2015 был спад из-за девальвации рубля. Мы же не можем регулировать курс рубля.

Это другой вопрос.

Санкции никак не связаны с девальвацией рубля. Если хотите знать, санкции помогают России произвести импортозамещение. Проследите: если раньше Россия ввозила 30% необходимой свинины, то теперь она не только покрыла спрос, но и экспортирует свинину.

А кто сказал, что в первый же год членства мы должны были зафиксировать триумф?

Ну и что? Поэтому я и говорю, что это не та ситуация. Давайте подумаем, почему. Во время парламентских слушаний мы говорили об этом.

А вы можете сказать, что будет в будущем году?

Только с оговорками. Невозможно предсказать геополитические, региональные развития на год вперед. Мы же не знали, что санкции с Ирана снимут. Поэтому надо исходить из нынешней ситуации. Хотя есть стратегические программы, премьер-министр работает над этим, и это и есть прогноз.