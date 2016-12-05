Проблему Ларса может решить только туннель

После 15.00 дорога Степанцминда-Ларс должна открыться для легкого пассажирского транспорта. Об этом в беседе с Lragir.am сообщил замминистра транспорта Артур Аракелян. «Вчера вечером был буран, сегодня с утра работы возобновились, и дорога должна открыться для легкого транспорта, а для грузовиков объявят попозже», скзаал Аракелян. Он отметил, что они находятся на постоянной связи с грузинскими коллегами. Замминистра сказал, что из-за географического положения обеспечение функционирования дороги требует больших средств. «Нужны миллионы долларов, чтобы решить проблему. Грузия тоже в таком же положении, что и мы. Только туннель может решить проблему. Мы пытаемся что-то делать, обратились к Азиатскому банку развития с предложением. Но поскольку дорога пролегает по территории другой страны, мы не можем ни принимать решения, ни влиять напрямую», сказал Артур Аракелян. Он отметил, что грузинские партнеры тоже заинтересованы в нормальном функционировании дороги. Напомним, что застава Верхний Ларс на единственной дороге, которая связывает Армению и Россию через Грузию, закрыта со 2 декабря из-за непогоды. На данный момент там скопилось 558 транспортных средств, в том числе 5 автобусов.