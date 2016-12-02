Почему капитал вывозят из Армении

Тенденция вывоза капитала очевидна, что в первую очередь обусловлено не особо привлекательной бизнес-средой Армении. Ожидания инвесторов в основном негативные, и они вывозят капитал. Возможно, в какой-то степени это связано с эмиграцией.

Прежде в Армению вкладывались определенные повторные инвестиции, но сейчас капитал выводится. Если говорить о компаниях, которые получают дивиденды и могут вывозить свои прибыли, то они это делают и не реинвестируют капитал. Возможно, это связано с проблемами в их головных компаниях или финансовыми проблемами, а может, они не считают армянский рынок перспективным. Кроме того, они даже не пытаются заниматься модернизацией, чтобы можно было реинвестировать капитал. Думаю, у этих компаний есть серьезные проблемы и на международной арене.

Отток капитала однозначно негативен для страны. Во-первых, это замедляет экономический прирост, тем более, что если нет инвестиций, то это удар по экономическому росту. Это также скажется на курсе национальной валюты, потому что отток капитала, как правило, приводит к девальвации.

Если это не вранье, то уж точно не правда. Я даже уже не могу понять логику. Все настолько просто – делать вид, что занимаешься экономическими проблемами, создаешь благоприятную среду, просто абсурдно. Тенденции спада все глубже, и это естественно в условиях, в которых оказалась Армения. Армения сдала суверенитет, она просто не в силах что-то исправить, если не восстановить суверенитет.

Армения оторвана от мира. Инвестиции не идут в страну, которая не может самостоятельно контактировать с миром. То есть, западные технологии и инвестиции не могут появиться в Армении. Инфраструктуры Армении изношены – транспорт, энергетика. Без их модернизации экономика не сработает.

Сложно предугадать объемы оттока инвестиций, но тренд очевиден. Возможно, в количественном смысле спад снизится, потому что уже нечего будет вывозить. Но в краткосрочной перспективе следует ожидать продолжения тренда.