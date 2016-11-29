Игорь Додон: В геополитических баталиях Молдавия не должна быть ни на стороне РФ, ни на стороне Запада

По итогам президентских выборов в Молдавии, завершившихся 13 ноября 2016 года, на пост главы государства был избран 41-летний лидер Партии социалистов Игорь Додон. В экслюзивном интервью DW он рассказал о перспективах внешнеполитического курса страны, решении ее внутренних проблем и планах по урегулированию приднестровского конфликта. DW: В СМИ - и местных, и российских, и западных - вас часто называют пророссийским политиком. Почему? Игорь Додон: Ну, наверное, потому что много лет я возглавлял партию левого толка, у меня были встречи с руководством Российской Федерации… Я считаю, что у нас много проблем, которые нужно решать вместе с Россией, это правда. Но при этом я не пророссийский, не прозападный, а промолдавский политик, сторонник нашей государственности. Я считаю, что самое главное - соблюдать интересы собственной страны. Моя "пророссийскость" - клише, которое пытаются внедрить в сознание граждан мои политические оппоненты. - Тем не менее, вы объявили, что первый официальный визит совершите в Москву. Почему вы нарушаете традицию молдавской политэлиты сначала съездить в Бухарест, в Брюссель? - Президент страны, который отвечает и за внешнюю политику, должен первые шаги делать в направлении тех государств, с которыми нужно срочно решать какие-то двусторонние вопросы. Я считаю, что в последние шесть-семь лет у нас произошел перекос во внешней политике в сторону Запада. И мы очень серьезно пошатнули нашу дружбу с Россией. Отношения у нас стали недружественными, скажем так. Поэтому, думаю, нужно поехать в первую очередь в Москву, чтобы решить накопившиеся проблемы. А после Москвы поедем в Брюссель. Потому что те проблемы, которые мы хотим решить с Российской Федерацией, скорей всего нужно будет обсуждать на трехсторонней основе, если мы говорим, например, о возобновлении экспорта. - Какие вопросы, кроме возобновления молдавского экспорта в Россию, будут обсуждаться в Москве? -Как минимум, два очень серьезных вопроса. Первое - это мигранты. Официально в России работают 500 тысяч, неофициально, думаю, около миллиона наших сограждан. Из них более 200 тысяч из-за нарушения миграционного режима не могут приехать домой, потому что боятся, что обратно в Россию их не пустят. Так уже произошло с 50 тысячами молдаван, которые сумели трудоустроиться в РФ, приехали на короткое время на родину, а теперь не могут вернуться к месту работы. Нужно решать проблемы этих людей. Второй важный вопрос - возобновление молдавского экспорта в Россию. Я хочу просить об отмене эмбарго на наши товары для всех предприятий страны, вернуться в режим свободной торговли с РФ. Но решить вопрос на двусторонней основе не получится. Соглашение о свободной торговле между Республикой Молдова и Евросоюзом позволяет наладить через нас реэкспорт запрещенных в РФ европейских товаров на российские рынки. Поэтому обсуждать проблему нужно в трехстороннем формате. Сначала выяснить, что именно волнует наших партнеров в России, какие условия они выдвигают для возобновления экспорта, а затем ехать в Брюссель и начинать переговоры там. - После избрания на пост президента вы вышли из Партии социалистов. Но в избирательной кампании вы фигурировали как лидер этого политформирования. Между тем один из программных пунктов социалистов - евразийская интеграция. Будете ли вы в качестве президента поддерживать эту идею? - Если вас интересует мое личное мнение как гражданина страны, то я считаю, что Республика Молдова больше выиграет, если будет двигаться в сторону евразийской интеграции. Но у президента аннулировать какие-либо соглашения нет полномочий. Я не исключаю, что в должности главы государства выступлю с инициативой о подписании меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. - Ред.). Такие документы можно подписывать, причем, это не является никакой угрозой для продолжения внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС. Но менять что-то кардинально возможно только после парламентских выборов, когда будет другое парламентское большинство и только в результате какого-либо национального референдума, чтобы люди высказались по этому поводу. -Вы неоднократно говорили о пересмотре Соглашений об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Но как это можно осуществить на практике, есть какая-то процедура? Или вы первый, кто инициирует такого рода пересмотр? - Все зависит от трехсторонних переговоров, которые мы должны провести с Европейским Союзом и Российской Федерацией. Мы должны решить, что нужно сделать, чтобы, с одной стороны, наша экономика была защищена от импорта товаров из Европы, который разрушает местного производителя, а с другой - как уменьшить риски реэкспорта товаров через нас в Россию, если снимется эмбарго. Вот что и как нужно менять в соглашении с ЕС, но решать это будем, повторяю, по результатам переговоров. - Может ли Молдавия сохранить равновесие между Востоком и Западом в условиях не самых лучших отношений между Россией и ЕС, Россией и США? - А я думаю, что ситуация уже меняется - и в Европе, и в мире в целом. Мы видим, что все больше руководителей стран Европейского Союза публично высказываются за снятие санкций с России, за возобновление партнерских отношений с Российской Федерацией… Видим, что в Соединенных Штатах появился президент-прагматик, который декларирует налаживание хороших отношений с Москвой… Поэтому, думаю, Республика Молдова не должна в геополитических баталиях быть на чьей-то стороне - ни на стороне Запада против Востока, ни на стороне Востока против Запада. У нас должна быть своя четкая позиция. - Новый меморандум с МВФ, утвержденный 7 ноября, предусматривает в обмен на кредиты Фонда внедрение непопулярных мер, например, повышение пенсионного возраста, рост тарифов. Будете ли вы как-то вмешиваться в эту ситуацию? - Я за хорошие отношения с нашими партнерами, за соглашения с финансовыми структурами. Но все соглашения и программы по финансированию должны исходить из национальных интересов страны. У меня есть опыт сотрудничества с международными финансовыми организациями, в том числе с Международным валютным фондом. В 2006-2009 годах я руководил со стороны Молдовы переговорной группой с МВФ. Думаю, меморандум, который недавно был подписан, можно и нужно пересматривать. Там есть несколько принципиальных моментов - пенсионная реформа, тарифы, фонд субсидирования сельского хозяйства, другие вопросы. Я буду настаивать на изменениях в этих пунктах. Если потребуется, встречусь с представителями МВФ здесь, нужно будет - поеду в Вашингтон, но эти вопросы нужно решать, потому что молдавские граждане такого ярма не осилят. - Наверное, одна из самых сложных внутриполитических проблем - это приднестровское урегулирование. В период предвыборной кампании вы неоднократно говорили о возможности федерализации Молдавии, где Приднестровье получит статус субъекта федерации. Но это прописано и в документе, подготовленном в 2003 году тогдашним спецпредставителем президента России Дмитрием Козаком. В последний момент Кишинев отказался от внедрения "плана Козака". Вы считаете, сегодня он сработает? - Во-первых, думаю, "меморандум Козака" сегодня не актуален. Искать пути к объединению страны нужно через политическое урегулирование конфликта. Мне видится поэтапное решение проблемы. Сначала в ходе двусторонних переговоров Кишинева и Тирасполя вырабатываются общие и приемлемые для каждой стороны принципы объединения. Затем они более детально обсуждаются в формате 5+2 (Кишинев и Тирасполь - стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ - стороны-гаранты, ЕС и США - наблюдатели. - Ред.). И если удастся прийти к консенсусу на этом этапе, тогда проводить референдумы в Приднестровье и правобережной Молдове. - А как в этом случае будет решаться вопрос с остатками российской 14-й армии в Приднестровье? - Я - за нейтральный статус Республики Молдова, который, кстати, прописан в Конституции. Я считаю, что этот статус подразумевает отсутствие каких бы то ни было вооруженных сил других государств на территории страны. - Каким образом можно будет объединить молдавскую армию с вооруженными силами Приднестровья? - Думаю, что армии вообще не должно быть ни в правобережной Молдове, ни в Приднестровском регионе, если это нейтральное государство. - Вы неоднократно делали заявления о том, что в качестве Верховного главнокомандующего, которым является президент страны, будете настаивать на освобождении от должности министра обороны Анатола Шалару за его стремление привести Молдавию в НАТО, то есть, поменять нейтральный статус государства. Между тем поговаривают, будто вы хотите увольнения Шалару, чтобы получить гарантии, что армия не пойдет против вас. Можете это прокомментировать? - Думаю, что армия никогда не пойдет против президента, все это глупости. Шалару не на своей должности и не на своем месте. Тем более, он неоднократно нарушал законодательство и в должности министра обороны, и до этого, в должности министра транспорта. Армией должны руководить профессионалы. Кроме того, я считаю, что министр обороны в нейтральном государстве не имеет права "тянуть" страну в НАТО и делать какие-то публичные заявления по этому поводу. Только за эти заявления в любой нейтральной стране министра бы сняли с должности. - Конституционный суд еще не утвердил вас на должность, он ждет вердиктов судов, которые рассматривают факты нарушений в ходе голосования, в том числе иски по поводу того, что на избирательных участках за рубежом не хватило заявлений и не все желающие смогли проголосовать. Ваши оппоненты требуют отмены результатов второго тура и проведения нового голосования. Ваше мнение на этот счет? - Я категорически не согласен с тем, что многие наши граждане не смогли проголосовать за рубежом. В России, например, 800 тысяч не проголосовали. А если бы их конституционное право не было нарушено, мы бы набрали 70 процентов голосов. Но произошло то, что произошло. Мы проводили выборы - и мои политические оппоненты, и я - в равных условиях. Мы победили на этих выборах, и я уверен, что наша победа была заслуженной.