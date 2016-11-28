До 2018 года Серж Саркисян будет президентом, и в этом случае нет смысла менять Карена Карапетяна. Вопросы общества связаны не с 2017, а с 2018 годом. После ухода с президентского поста Серж Саркисян может спокойно претендовать на роль премьера, и в интервью каналу Аль-Джазира он этого не исключил. Многим кажется, что после выборов 2017 года что-то произойдет, но ничего не может произойти, поскольку Серж Саркисян будет президентом до 2018 года.

Очередное представление, которым пытаются хоть как-то всех убедить, что в этой стране есть только они, словно люди день и ночь говорят только о них и толпами идут в РПА и прочее. Ничего удивительного. Овику Абрамяну, Гагику Бегларяну крупным коррупционерам заботливо дали место в Исполкоме РПА, все говорит о том, что ничего не изменится и на волосок. И все это делается демонстративно. После избрания председателем РПА Серж Саркисян тоже выступал с какими-то речами, написанными в духе Нагорной проповеди. И вообще, в этом спектакле все имеют свою роль и место.

Это пиар-акция, направленная на то, чтобы придать вес этому клубу, якобы, люди в массовом порядке идут в РПА. Но делается это в советско-коммунистическом стиле «единство партии и народа». Хотят показать количество. Это можно, но в итоге они могут оказаться в положении коммунистического Политбюро.

Когда все четко и ясно, спектаклей не устраивают. Это значит, что власти, олигархи ощущают угрозу, появляются новые фигуры, российские бизнесмены, другие, влияние которых оказывается больше, чем старых членов клуба. Потенциала не хватает, поэтому привлекают других, вот и получается непонятная ситуация.

А что им было делать? Они же не будут работать во имя общества, поэтому нужно формулировать групповые задачи, как всегда было в клубе. Они говорят, что будут менять РПА, но не указывают на ошибки и упущения. Наоборот, говорят, что все прекрасно. Что же тогда менять?

Ясно, что это просто оправдание. Поскольку вопрос наращивания внешнего долга поставлен серьезно, нужно было найти «национальное» оправдание. Но он приводит в пример внедрения внешнего долга автомагистраль Север-Юг, которая готова пока на 10%. Он говорит также, что внешний долг направлен на снижение уровня бедности. Получается, что внешний долг съели не богатые, а бедные. И ответственность за долг вновь возложена на народ.