Проблемы неразрешимы: Армению ждут новые препятствия

Проблемы с конкуренцией на пространстве ЕАЭС неразрешимы, и для армянских производителей будут возникнуть новые проблемы. Об этом в беседе с Lragir.am сказал доктор экономики Ашот Егиазарян, комментируя проблемы, с которыми столкнулись армянские компании в России.

Напомним, что на днях Комиссия по защите экономической конкуренции Армении заявила о проблемах на российском рынке сразу для двух армянских компаний – Дустр Марианна и Грант Тобакко.

Ашот Егиазарян говорит, что российский рынок никогда не отличался благоприятными условиями для конкуренции. «У него свои правила игры, своя специфика, основу которой составляют крупные, в том числе, с государственным участием, корпорации. Очевидно, что на таком рынке армянские участники, у которых нет возможности сраститься с государственными органами, оказываются вне конкуренции», сказал он.

По словам экономиста, при создании единого экономического пространства крупные субъекты стремятся захватить рынок. «В этом смысле армянские компании лишены не только возможности утвердиться на российском рынке, но и в самой Армении могут возникнуть риски утверждения российских игроков на местном рынке», считает доктор Егиазарян.

Он отметил, что хотя в Армении говорят о борьбе с коррупцией, монополиями, но в рамках ЕАЭС такая борьба не кажется реальной.

«Прежде надо выяснить, где наиболее благоприятные условия для конкуренции, где меньше тени и коррупции? Все скажут – в Европе, США. А о России говорят совершенно обратное. Тогда зачем мы интегрировались с этим пространством? То есть, эти проблемы неразрешимы в рамках ЕАЭС», сказал Ашот Егиазарян.