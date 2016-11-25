Новому правительству уже делают подарки

Однозначно нет. Это политический, а не экономический проект. Никто не собирается облегчать нашу социальную ношу.

Если б вопрос рассматривался в сугубо экономическом контексте, то за 1000 кубов мы платили бы не 146 или 139, а 90 драмов, даже меньше. В конце концов, нынешние тарифы формировались 3 года назад, когда мировые цены на газ были в 2,5 раза выше. Кроме того, тогда в России не было такой девальвации рубля и экономического спада. По договору цена на газ а Армении формируется на основе цен в Оренбургской области. Так что, если б цена рассчитывалась по экономическим параметрам, она была бы существенно ниже.

Одним из обоснований правительства является то, что цены снижаются, чтобы повысить объемы потребления. Мы говорим об этом уже давно – в условиях неплатежеспособности населения сложно обеспечивать объемы потребления при высоких ценах. Но нынешнее понижение не может повлиять на объемы потребления. Для рядовых потребителей цены на газ снизились на 7 драмов, или 5%.

Цены были повышены в 2011 году, но нас тогда не уведомили об этом, и это также преследовало политические цели. Когда в 2013 году об этом стало известно, Армения вынуждена была заплатить в счет 300-миллионного долга 20 процентами акций Газпрома. Так что, Газпрому не впервой увязывать экономику с политикой.

Есть еще одно обстоятельство. Снижение цен обсуждалось и ранее, но тогда говорили, что бюджет понесет убытки, потому что только НДС сократится на 20%. Поэтому в мае было решено не снижать тарифы. Наверное, тогда уже было решено свалить все беды на прошлое правительство и сделать подарок новому.

Однозначно. В 2015 году Газпром Армения понес убытков на 11 млрд. драмов. Снижение тарифов приведет к еще 13 млрд. потерь. С какой стати Газпрому идти на такие жертвы? Это может быть только политическая мотивация.

Нынешние тарифы на российский газ в Армении не имеют экономического обоснования. Никто не может объяснить, почему мы платим 320-330 долларов за 1000 кубов. Это почти европейские цены, хотя наши зарплаты намного уступают европейским. То есть эта компания годами получала за наш счет сверхприбыли.

Власти идут перед выборами на такой шаг, потому что им нечего показать – страна обнищала, она на грани дефолта, госдолг достигает 60% ВВП, экономика стагнирует. За последние 5 лет 200-300 тыс. человек покинули Армению.

Смена правительства также имеет политические цели, она не связана с экономикой.

Мне кажется, в июне нам сообщат, что снижение тарифов сказалось на финансовом положении Газпром-Армения, опять накоплены долги, и нужно вновь поднять тарифы. Если будут честные выборы, новое правительство должно потребовать, чтобы Газпром Армения и других монополисты перестали получать сверхприбыли и занялись нормальной экономической деятельностью.