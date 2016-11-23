В апреле Азербайджан не смог осуществить блицкриг

Объединенная группировка войск Армении и России отнюдь не является новостью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на пресс-конференции. «Соглашение есть давно и действует давно, с начала 2000 гг. В данном случае речь идет о некоторых, не очень глубоких изменения», - пояснил заместитель министра. По его словам, в первую очередь вопрос касается совместных действиях на случай агрессии, что на данном этапе очень важно. «Мы возлагаем надежды на себя, но это не значит, что не ожидаем содействия от партнеров», - отметил Шаварш Кочарян. При этом он подчеркнул полную необоснованность предположений о том, что на каком-либо этапе командование армянской армией может перейти «в чужие руки». «Речь идет о подразделении для совместных действий», - заявил Кочарян. Комментируя заявления некоторых экспертов о том, что создание ОГВ может как-то отразиться на армяно-грузинских отношениях, замминистра напомнил, что есть болезненный прецедент 2008 года, когда Армении удалось охранить добрососедские отношение с Грузией и Россией. «Подобные опасения надуманы», - считает Кочарян. Формат встречи в Гамбурге по Карабаху пока не уточнен, заявил Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос о запланированной на полях СМИД ОБСЕ в Гамбурге встрече. Ранее глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что формат не уточнен, известно лишь, что будет встреча с посредниками, а будет ли встреча на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана, пока под вопросом. В течение стольких лет переговорный процесс топчется на месте по одной простой причине: поскольку азербайджанская сторона использует весь переговорный процесс в качестве ширмы, заявил Шаварш Кочарян, говоря о заявлениях президента Азербайджана о том, что начнется война. «На самом деле, Азербайджан ведет совершенно иную политику, распространяет свою пропаганду, которая построена на искажении всего переговорного процесса: представляя, что здесь нет проблемы самоопределения, а всего лишь территориальный спор, дабы создать почву для решения вопроса военным путем», - сказал он, отметив при этом, что Алиев, похоже, считает, что в то время, пока он наращивает свой военный потенциал, армянские государства ослабевают. Замминистра иностранных дел РА отметил, что апрельские события показали, что представления Азербайджана глубоко ошибочны и не соответствуют действительности. «Апрель показал, что блицкриг Азербайджана, который они спланировали, сорвался. Если будет предпринята аналогичная попытка, то я уверен в том, что результат будет гораздо более тяжелыми для Азербайджана»,- сказал он. По словам Шаварша Кочаряна, невозможно ждать прогресса в переговорах, пока существует угроза возобновления войны, и пока между сторонами нет доверия, пока стреляют и организуют провокации на линии соприкосновения. «Это те реалии, которые были отмечены в Вене после апрельской войны. Прежде всего, необходимо провести работы в этом направлении, чтобы претворить в жизнь бессрочный режим прекращения огня»,- сказал замминистра. Он также напомнил, что обсужденный в Вене вопрос относительно внедрения механизмов расследования не является новостью, это является международным обязательством Азербайджана еще с 1995 года. «Поскольку любое перемирие должно содержать в себе данный элемент», - отметил Шаварш Кочарян, добавив, - не случайно, что в 1995 году это было закреплено, иное дело, что с того времени и по сей день, даже после венских договоренностей, азербайджанская сторона пытается торпедировать это». По сей день существует лишь один согласованный документ, принятый двумя из трех сторон карабахского конфликта – это Мадридский документ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Замминистра напомнил, что документ был принят Арменией и Азербайджаном. Как подчеркнул замминистра, иных документов не существует. Все остальное - та или иная трансформация этого документа, которая не дошла до этапа согласования. Казанский – измененный, но по сути все тот же мадридский документ, который тоже не был согласован. Предполагалось, что в Казани стороны должны утвердить принципы. На их основе было бы возможно, если бы Азербайджан не провалил встречу в Казани, начать разработку соглашения, после согласования с Карабахом. По словам Шаварша Кочаряна, в любом соглашении на первом плане должен быть вопрос самоопределения. «Мадридский документ - не предел мечтаний. Но он учитывает фактор самоопределения», - отметил Шаварш Кочарян. В то же время, он отметил, что этот документ предусматривал «отложенный референдум», что объяснялось желанием властей Азербайджана «подготовить общество к мысли о потере Карабаха». «Вопрос – а что сделали власти Азербайджана за прошедшие 20 лет, чтобы подготовить общество к этой мысли? Потому отношение к мадридскому документу тоже должно измениться», - считает Кочарян. Говоря о приоритетности пакетного или поэтапного варианта, замминистра напомнил, что даже пакетный предполагает поэтапную реализацию. «Потому в любом случае надо исходить из того, что мы имеем дело с таким противником, который в любой момент может отказаться от достигнутых договоренностей», - заявил Кочарян Отвечая на вопрос о «плане Лаврова», замминистра уже не в первый раз отметил, что такого документа не существует: «Представьте такую ситуацию. Мы через Керри передаем предложение Армении о признании Нагорного Карабаха и возвращении оккупированных территорий Арцаха. Керри передает наше предложение, а мы заявляем о «программе Керри». Я не случайно привожу этот пример. Стороны передают через посредников предложения, и неприлично потом называть это планом. Лавров также неоднократно отвергал приписываемый ему план». Лучшая гарантия безопасности для государства – возлагать надежды на собственные силы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя перманентные заявления азербайджанской стороны о переговорах по закупке тех или иных видов вооружений. «В проигрыше тот народ который связывает свою безопасность с другим, пусть с самым близким, государством», - подчеркнул замминистра, добавив, что сказанное вовсе не означает, что Армения игнорирует важность сотрудничества. «Баланс – это не только количество оружия. Надо учитывать и другие факторы, самое главное – человеческий дух, единство. Одно дело народ, который борется за свою землю. Другое дело – когда понимают, что земля не принадлежит ему», - отметил замминистра. С другой стороны, добавил Кочарян, игнорировать современное вооружение нельзя. «Действительно, в последнее время Азербайджан прилагал усилия, и необходимо было сбалансировать ситуацию. Теперь у нас «Смерчи», «Солнцепеки», «Искандеры», - напомнил замминистра. «Плохо то, что это приводит к новому уровню гонки вооружения», - добавил Кочарян. По его словам, есть два выхода из ситуации – возобновление переговоров и достижение соглашения, либо - Азербайджан может пойти по военному пути. «По моему мнению, вероятность второго варианта постепенно снижается», - отметил Кочарян. В качестве основного довода он привел сокращение нефтедолларового потока. «И все же, зная, с кем мы имеем дело, необходимо всегда быть начеку», - отметил Кочарян. Территориальная целостность Азербайджана не имеет отношения к Карабаху, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Развивая мысль, высказанную президентом Армении Сержем Саргсяном в недавнем интервью, касательно возможности прямого телефонного сообщения с Баку, замминистра отметил, что горячая линия на разных уровнях действовала до 1994 года. «Даже между командирами. Даже во время боевых действий», - отметил Кочарян. Однако, по его словам, ныне можно говорить только о горячей линии на высоком уровне. «Если будет внедрены механизмы расследования инцидентов и увеличены полномочия команды посла Каспршика, в качестве дополнительной меры доверия можно установить горячую линию между командирами», - заметил Кочарян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пытается спекулировать на вопросе членства в ЕАЭС, заявил Шаварш Кочарян. Напомним, что в одном из недавних интервью президент Азербайджана не исключил подобную возможность. «Заявления Алиева - дешевая публичная спекуляция», - отметил Кочарян, добавив, что предмет подобного торга известен. Однако, напомнил замминистра, членство в организации предполагает консенсус, в том числе, согласие Армении. «При существующей реальности позиция не может быть иной, чем несогласие», - пояснил Кочарян. Уход американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика не был неожиданностью, заявил Кочарян. Замминистра напомнил, что действует принцип ротации. «Срок его полномочий завершился срок, его заменили», - отметил замминистра. На уточняющий вопрос о том, что компания, в которой Джеймс Уорлик намерен продолжить трудовую деятельность, связана с Владимиром Путиным, Шаварш Кочарян заметил, что после ухода с поста сопредседателя Уорлик волен распоряжаться свой жизнью как ему угодно. Правда, заметил Кочарян, предыдущий сопредседатель, Мэтью Брайза являет собой пример однобокого подхода. В случае с Уорликом покажет будущее, добавил Шаварш Кочарян. В целом замминистра призвал не переоценивать важность личностей, назначаемых сопредседателями. «Есть политика страны, и назначенные лица ее выполняют. Сама смена сопредседателя не означает, что придет человек и начнет с нуля. Он предварительно знакомится с процессом и оказывается в существующем «потоке». Конечно, когда речь о президенте (США), ситуация немного иная. Есть установившиеся институты и экспертные группы, потому очень резкие шаги маловероятны. Но у президента полномочия иные и возможны некоторые изменения», - отметил Шаварш Кочарян.