Из Армении выводятся инвестиции

Замедление темпов экономического прироста в Армении экономист Вилен Хачатрян обуславливает рядом факторов. В беседе с Lragir.am он попытался спрогнозировать дальнейший ход событий.

Наряду с Апрельской войной и политическим кризисом, проявлением которого стали, в частности, июльские события в Ереване, Вилен Хачатрян указывает и на факт принятия нового Налогового кодекса и изменения в системе государственного управления.

«Изменилась не только система госуправления, но и смежные с ней звенья. Смена «одиозных» министров также сказывается. Решения об инвестициях пересматривают не только в системе госуправления, но и хозяйствующие субъекты. Им нужно выяснить, чего можно ожидать в будущем. И неопределенность сказывается на их поведении», сказал Хачатрян.

По словам экономиста, смена глав ряда ведомств может привести к оттоку капитала, поскольку некоторые отправленные в отставку лица, по официальным и неофициальным данным, обладают мощным финансовым и иным ресурсом. Не исключается, что из Армении уже выведены средства.

Другим фактором может стать, по его словам, новая Конституция, ожидающиеся в апреле перемены, которые не могут не сказываться на намерениях инвесторов.

Комментируя заявление министра финансов о том, что прогнозируемый экономический прирост в 2,2% в этом году может быть не выполнен, Вилен Хачатрян говорит, что это было видно и раньше.

«Рост долга беспрецедентный, если до сих пор он рос на 50-60 млн. в месяц, то теперь на 108-110 млн.. Этот долг надо обслуживать. При этом очень сложно будет собрать в 2017 году на 27 млрд. больше налогов, как предусматривется. Если бюджет 2017 года строился на прогнозах 2016-го, значит, бюджет 2017-го также может стать нереальным».

Что касается инициатив правительства, в частности, о создании Инвестиционного фонда, которые должны обеспечить 3,2-процентный прирост в 2017 году, по мнению нашего собеседника, в будущем году надо думать не о приросте, а о возмещении потерь.

«Максимум можно говорить о возврате к прежним позициям. Инвестиционный показатель у нас отрицательный, то есть, мы больше выводим, чем привлекаем инвестиции. И страны, которые уже вложили в Армению инвестиции, начинают их выводить. Если добавить к этому и то, что долг вырастет на 410 млн…», говорит Вилен Хачатрян.