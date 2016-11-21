Будущий председатель ОБСЕ: Еще одна вспышка насилия в Карабахе может стать роковой

Об этом в эксклюзивном интервьюзаявил министр иностранных дел Австрии, к которой с января 2017 года перейдет председательство в ОБСЕ, Себастьян Курц.

- Одно безусловно – нет военного пути урегулирования конфликта, и вовлеченные стороны должны сделать максимум для сотрудничества, установления доверия и диалога, сконцентрировавшись на дипломатии, а не военных действиях. Еще одна вспышка насилия может стать роковой, и международное сообщество – от Москвы до Вашингтона – не является сторонником этого, четко заявляя свою позицию. На столе переговоров уже был ряд предложений, а в последнее время приняты определенные идеи по поводу механизмов установления доверия, которые ожидают имплементации.

- Австрия готова содействовать Армении и Азербайджану в поисках путей мирного урегулирования. Пока рано говорить об инициативах – многое зависит от региональных развитий. Вена станет столицей саммита этого года в мае, и мы готовы принять переговоры, если будет желание. Мы не являемся членом Минской группы, но сделаем все для поддержания Минского процесса.