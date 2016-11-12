«1000 драмов – это паразитизм» - Артур Сакунц

Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц сказал в беседе с Lragir.am по поводу инициативы об обязательных сборах для армии, что государство в очередной раз, вместо исполнения своих обязательств, пытается возложить обузу на граждан, которые уже выполняют свои налоговые обязательства.

«Это дополнительный налог, обусловленный тем, что они не выполняют свои административные обязательства и не борются с коррупцией. То есть, вся эта обуза вновь возлагается на плечи граждан», сказал он.

1000 для многих семей – это довольно серьезная сумма. «Это решение будет обжаловано в судебном порядке, как в случае с обязательной накопительной системой», сказал он.

«Представления Вигена Саркисяна по поводу реформирования армии мне не понятны, его концепция тоже, и в отсутствии доктрины отдельные шаги могут быть не просто неэффективными, но и критическими. Гасить таким образом пожар не значит искоренить его причины. Причины кроются в коррупции в государстве, в ВС, и вместо того, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы, они пытаются привлечь новые, а это паразитизм», сказал Артур Сакунц.

«У правительства нет реального видения решения задач, они просто пытаются решать ситуативные вопросы популистскими шагами, но на деле министр ограничен коррупционным характером политической власти, который тормозит даже самые благие намерения. Правительство потерпит фиаско, потому что не представляет политической силы, у него нет партийной принадлежности. Когда формально меняется премьер, а подходы остаются, это не может иметь результатов. Сменился только председатель Совета по борьбе с коррупцией», считает Артур Сакунц.