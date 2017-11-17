Курс биткоина впервые превысил $8000

Курс биткоина достиг нового исторического максимума. На торгах ночью 17 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты на бирже Bitfinex превысила $8000. Затем курс скорректировался, и утром биткоин торговался в районе $7500–7900 за монету, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Капитализация биткоина на 13:30 мск составляет около $130 млрд. Курс биткоина отреагировал на продолжение истории с фьючерсами на биткоин, рассказывает редактор отраслевого портала Happy Coin Club Валерий Смаль. В конце октября о планах запуска фьючерсов на биткоин заявили на Ч​икагской бирже CME Group, крупнейшей в мире площадке по торговле деривативами. «Сегодня ночью как раз, когда вырос биткоин, в США проходило тестирование системы работы с фьючерсами», — объясняет Валерий Смаль. Это, по его словам, и подтолкнуло валюту к росту. Еще одна причина роста, добавляет эксперт, скорее всего, связана с тем, что в последнее время на рынке ходят слухи о скором приходе крупных институциональных инвесторов. «По неофициальной пока информации, ожидается, что в декабре на рынке будет приток институциональных инвесторов. Возможность притока новых больших денег и дает ему сейчас рост», — объясняет Смаль.

