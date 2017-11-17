Членство Армении в Евразийском экономическом союзе ничего не дало. Об этом на встрече с журналистами 17 ноября заявил председатель общественной организации «Центр консультации потребителей» Карен Чилингарян. По его словам, оно не дало Армении существенных преимуществ ни в вопросе экспорта своей продукции, ни импорта. «Если раньше на некоторые виды продукции, ввозимой в страну, действовала пошлина в размере 10%, то сейчас пошлины выросли и продолжают расти», - пояснил Чилингарян, добавив при этом, что в случае полного внедрения в Армении регулировок ЕАЭС, тарифы на пошлины, на ввозимую из-за рубежа продукцию, значительно вырастут, что приведет к еще большему росту цен на рынке. По мнению эксперта, Правительство Армении должно создать механизмы для борьбы с этим явлением и минимизации негативных последствий для граждан страны. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Эксперт: Дальнейшее участие Армении в ЕАЭС приведет к новому повышению цен
- Бизнес - 17 Ноября 2017, 15:10