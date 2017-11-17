Производимая в Арцахе ювелирная продукция может стать востребованной на мировом рынке - Бако Саакян

Президент Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики)Бако Саакян 17 ноября посетил строительную площадку сооружаемого на ул.Туманяна города Степанакерта многоквартирного здания и ознакомился с ходом проводимых там работ. Подробности передает пресс-служба главы Арцаха. Глава государства отметил важность качественного строительства жилья в соответствии со всеми принятыми нормами и применения современных архитектурных решений. В тот же день президент Саакян принял участие в церемонии открытия нового центра по переработке золота и ознакомился с рабочими условиями центра. Отметив, что при правильной организации работ производимая в Арцахе ювелирная продукция может стать востребованной на мировом рынке, президент подчеркнул необходимость сотрудничества в этом вопросе с Арменией и Диаспорой.