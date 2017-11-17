Армения освободила импорт вооружений от НДС

/АРКА/. Парламент Армении на заседании в пятницу принял во втором и окончательном чтении законопроект "Об освобождении от НДС импорта продукции исключительно оборонного назначения в рамках межгосударственных договоров Республики Армения и Российской Федерации". Как отметил, представляя законопроект, министр финансов Армении Вардан Арамян, правительство считает нецелесообразным налогообложение НДС данного вида продукции, поскольку оно не будет иметь возможности реализации как на внутреннем рынке, так и последующего экспорта в третьи страны. "Фактически мы избавляемся от излишних действий в бюджете, поскольку выплачиваемый за поставки налог, согласно закону о возврате НДС все равно вычитался из бюджета", - сказал Арамян. Он отметил, что действие законопроекта распространяется на продукцию исключительно оборонного назначения, которая будет приобретаться у России. При этом министр предложил изъять из формулировок законопроекта географическое ограничение, подчеркнув, что несмотря на то, что на сегодня поставки осуществляются преимущественно из России, но не исключено, что в будущем Армения будет поставлять вооружение и из других стран. Правительство Армении на заседании 16 ноября одобрило соглашение о предоставлении Армении российского оборонного кредита в $100 млн. Согласно документу, Россия предоставит Армении государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Кредит будет предоставлен по ставке 3% годовых сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы), при этом кредитными средствами Армения должна воспользоваться в 2018–2022 годах. Соглашение было подписано 24 октября 2017 года. В решении правительства отмечается, что Армения должна использовать кредит для финансирования до 90% стоимости от каждого контракта на поставку продукции. При этом в качестве предоплаты армянская сторона должна будет выплатить не менее 10% от стоимости контракта. В документе отмечается, что соглашение нацелено на дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами. В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на $200 млн. на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом по годовой ставке в 3%. В рамках кредита Армения закупает у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А ("Солнцепек") с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи.