В Армении наряду с продуктами питания подорожали и лекарства – газета “Жоговурд”

В Армении подорожали не только мясо и масло, но и на лекарства, пишет газета "Жоговурд". Издание со ссылкой на Национальную статистическую службу сообщает, что по сравнению с началом 2017 года в медицинской сфере был зарегистрирован рост цен на 2,1%. При этом только в октябре инфляция составила 0,1%. "Например, стоимость лекарственных препаратов и медицинское оборудование выросла на 0,2%. По утверждениям экспертов, рост цен на медикаменты обусловлен высоким обменным курсом евро, поскольку большая часть лекарств импортируется из европейских стран. В таком случае подорожание лекарств не укладывается в рамки понимания, поскольку, что часть медикаментов завозится из других стран", - пишет газета.