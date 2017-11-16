Volkswagen вложит 10 миллиардов евро в производство электромобилей в Китае

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует масштабные инвестиции в производство электромобилей в Китае. В следующие семь лет автоконцерн собирается вложить 10 миллиардов евро в разработку новых электро- и гибридных автомобилей, чтобы выполнить государственную квоту, установленную в стране. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, глава китайского подразделения Volkswagen Йохем Хайцманн (Jochem Heizmann) на выставке автомобилей в Гуанчжоу. До 2025 года концерн планирует выпустить на рынок 40 новых моделей автомобилей. Кроме того, чтобы соответствовать нормам, Volkswagen нужно увеличить количество ежегодно выпускаемых электромобилей до 400 тысяч уже к 2020 году. Хайцманн выразил уверенность в том, что Volkswagen выполнит квоту на электромобили совместно со своими партнерами. Она предусматривает, что к 2019 году 10 процентов автомобилей, выпущенных каждым автоконцерном в Китае, должны представлять собой электромобили и гибридные авто. К 2020 квота должна вырасти до 12 процентов. За полностью электрические автомобили производители будут получать больше баллов, чем за машины с гибридным двигателем. За выпуск альтернативных машин, способных преодолевать большие расстояния, предусмотрены дополнительные очки. За невыполнение установленных норм производителям придется либо покупать баллы у других фирм, либо платить штрафы.