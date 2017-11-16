16 ноября 2017, Ереван. Beeline в Армении объявляет о запуске телевидения BeeTV на смарт-телевизорах Samsung. Всем абонентам пакетов услуг Quatro будет доступно современное и качественное телевидение на экране смарт-телевизоров Samsung - без приставок и других дополнительных устройств. Абонентам потребуется лишь скачать приложение BeeTV в меню телевизора Samsung SmartTV,ввести логин и пароль своей подписки Quatro и начать пользоваться всеми возможностями современного ТВ от Beeline. Абонентам пакетов услуг Quatro, среди прочих возможностей, будут доступны просмотр более 100 телеканалов, catch up и запись эфира. «Мы продолжаем создавать новые возможности для наших абонентов, и доступ к BeeTV на нескольких платформах позволяет наслаждаться телевидением как на ТВ-приставках и Смарт ТВ, так и на смартфонах и планшетах. Уверен, что наши клиенты по достоинству оценят простоту, удобство и высокое качество этого предложения», — отметил Генеральный директор Beeline Армения Андрей Пятахин. Абоненты всех пакетов услуг Quatro получают возможность без дополнительной платы просматривать разные ТВ-каналы сразу на трех устройствах – телевизоре, смартфоне и планшете. Более того, трафик мобильного интернета для абонентов мобильной связи Beeline при просмотре BeeTV на смартфонах и планшетах не тарифицируется. Отметим, что в рамках пакета услуг Quatro абоненты получают услуги мобильной связи, мобильного и фиксированного интернета и телевидения BeeTV. Дополнительное удобство пакета состоит в том, что оплачивать все услуги можно просто пополняя баланс мобильного номера Quatro. Пакеты услуг можно подключить как онлайн на сайте www.beeline.am, так и во всех офисах Beeline. Более подробную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором на официальной страничке Beeline Armenia в Facebook, позвонив по бесплатному телефону 0611 или в ближайшем офисе продаж и обслуживания.
BeeTV уже доступно на смарт-телевизорах Samsung
- Бизнес - 16 Ноября 2017, 15:31