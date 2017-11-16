Правительство Армении на заседании 16 ноября одобрило заявку ЗАО «Ереванский теплоэлектроцентр» о предоставлении льгот по линии отсрочки выплаты НДС на три года и освобождении от ввозной таможенной пошлины на импортируемое в рамках инвестиционной программы оборудование. По словам министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна, в рамках инвестиционной программы планируется осуществить вложения на 10,7 млрд. драмов. Средства будут направлены на модернизацию ЗАО «Ереванский теплоэлектроцентр» и повышение его производительности. В рамках инвестпрограммы предусмотрено создать дополнительные двадцать рабочих мест. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Правительство предоставило налоговые льготы Ереванской ТЭС
- Бизнес - 16 Ноября 2017, 14:51